начнут матч в 23:45 в чемпионате МЛС, 14.04.2024.

Последний матч: «Остин» — «Сент-Луис Сити» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Остин»).

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