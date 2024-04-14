ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуКапризный карапуз
  • 15:52
    • Официально: Абаскаль уволен с поста главного тренера «Спартака»
  • 20:28
    • «Астон Вилла» неожиданно победила в гостях «Арсенал»
  • 20:20
    • «Байер» разгромил «Вердер» и стал чемпионом Германии
  • 18:38
    • Гол Роналдо принес «Ростову» победу в матче с «Факелом»
  • 18:08
    • Циципас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло
    Все новости спорта

    Сент-Луис Сити — Остин: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.04.2024 в 23:45 начнется матч в чемпионате МЛС Сент-Луис Сити — Остин

    Футбол MLS
    Сент-Луис Сити и Остин начнут матч в 23:45 в чемпионате МЛС, 14.04.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Остин» — «Сент-Луис Сити» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Остин»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сент-Луис Сити — Остин.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» «задушит» «Астон Виллу» в первом тайме?
  • «Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Сможет ли «Интер» разгромить «Кальяри»?
  • «Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Реал Сосьедад» забьет и пропустит?!
  • «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.26
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Завтра в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры