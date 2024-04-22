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    «Миннесоту Юнайтед» ждет коллизия

    «Шарлотт» — «Миннесота Юнайтед». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, МЛС, 22 апреля 2024 года

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    «Миннесота Юнайтед»
    22 апреля в 9-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Шарлотт» и «Миннесота Юнайтед». Начало игры — в 01:00 мск. «Шарлотт» — «Миннесота Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 22 Апреля 2024 года

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: «Шарлотт» проводит нынешний чемпионат неудачно. Ныне она располагается на скромной 7 позиции.

    При этом «Шарлотт» выиграл всего в 3 матчах из 8. Да и результативность хромает на обе ноги: всего 9 забитых мячей.

    Шарлотт — Миннесота Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре команда сумела добыть викторию. «Шарлотт» расправился с «Торонто» (3:2).

    Причем до того команда не побеждала в 2 матчах кряду. Да и потери очков давно стали неприятной тенденцией.

    В родных стенах «Шарлотт» выглядит вполне монолитно. Все три своих победы команда добыла именно в домашних поединках.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Между тем, в кадровом плане у нее полный ажур.

    В этом поединке «Шарлотт» явно будет активно атаковать. Команда на своем поле постарается извлечь максимум очков.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Шарлотт» постарается подтянуться к группе лидеров своей конференции.

    «Миннесота Юнайтед»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит неудачно. На данный момент она находится на 7 месте в таблице своей конференции.

    Притом, что «Миннесота Юнайтед» выиграла всего 3 раза. Да и всего 10 забитых мячей в 7 матчах говорят о некоторых проблемах в атаке.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела неудачу. «Миннесота Юнайтед» дома уступила «Хьюстон Динамо» (1:2).

    До того команда расписала мировую с «Реал Солт-Лейк» (1:1). Да и вообще, серия из 3 матчей без побед явно угнетает.

    Вот только «Миннесота Юнайтед» не столь уверенно выглядит в созидательном плане. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч.

    Не сыграют: Мигель Тапиас, Зарек Валентин — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Миннесота Юнайтед» выглядит бледновато. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

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    В гостях команда играет весьма успешно. Из трех своих викторий 2 были добыты именно на чужих полях.

    Притом, что «Миннесота Юнайтед» обладает довольно-таки скромным по именам составом. Однако команда твердо намерена поправить свое турнирное положение.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Миннесота Юнайтед» явно постарается эффективно использовать контратаки.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота Юнайтед» не побеждает уже в 3 матчах подряд

    • «Шарлотт» все свои 3 виктории в чемпионате добыл дома

    • И те, и другие в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.79 и 2.03.

    Прогноз: «Шарлотт» выглядит сильнее, к тому же прекрасно выступает на своей арене.

    «Шарлотт» явно постарается подтянуться к лидирующей группе, и уж точно будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Шарлотта» за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.03

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    Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Миннесота Юнайтед» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 22.04.2024. Прогнозы на футбол. «Миннесоту Юнайтед» ждет коллизия
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