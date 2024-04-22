«Шарлотт»
Турнирное положение: «Шарлотт» проводит нынешний чемпионат неудачно. Ныне она располагается на скромной 7 позиции.
При этом «Шарлотт» выиграл всего в 3 матчах из 8. Да и результативность хромает на обе ноги: всего 9 забитых мячей.
Шарлотт — Миннесота Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре команда сумела добыть викторию. «Шарлотт» расправился с «Торонто» (3:2).
Причем до того команда не побеждала в 2 матчах кряду. Да и потери очков давно стали неприятной тенденцией.
В родных стенах «Шарлотт» выглядит вполне монолитно. Все три своих победы команда добыла именно в домашних поединках.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Между тем, в кадровом плане у нее полный ажур.
В этом поединке «Шарлотт» явно будет активно атаковать. Команда на своем поле постарается извлечь максимум очков.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Шарлотт» постарается подтянуться к группе лидеров своей конференции.
«Миннесота Юнайтед»
Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит неудачно. На данный момент она находится на 7 месте в таблице своей конференции.
Притом, что «Миннесота Юнайтед» выиграла всего 3 раза. Да и всего 10 забитых мячей в 7 матчах говорят о некоторых проблемах в атаке.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела неудачу. «Миннесота Юнайтед» дома уступила «Хьюстон Динамо» (1:2).
До того команда расписала мировую с «Реал Солт-Лейк» (1:1). Да и вообще, серия из 3 матчей без побед явно угнетает.
Вот только «Миннесота Юнайтед» не столь уверенно выглядит в созидательном плане. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч.
Не сыграют: Мигель Тапиас, Зарек Валентин — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Миннесота Юнайтед» выглядит бледновато. Да и лазарет команды все никак не опустеет.
В гостях команда играет весьма успешно. Из трех своих викторий 2 были добыты именно на чужих полях.
Притом, что «Миннесота Юнайтед» обладает довольно-таки скромным по именам составом. Однако команда твердо намерена поправить свое турнирное положение.
Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Миннесота Юнайтед» явно постарается эффективно использовать контратаки.
Статистика для ставок
- «Миннесота Юнайтед» не побеждает уже в 3 матчах подряд
- «Шарлотт» все свои 3 виктории в чемпионате добыл дома
- И те, и другие в среднем забивают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.79 и 2.03.
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Прогноз: «Шарлотт» выглядит сильнее, к тому же прекрасно выступает на своей арене.
«Шарлотт» явно постарается подтянуться к лидирующей группе, и уж точно будет активно атаковать.
Ставка: Победа «Шарлотта» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 2 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.03