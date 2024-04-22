22 апреля в 9-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Шарлотт» и «Миннесота Юнайтед». Начало игры — в 01:00 мск. «Шарлотт» — «Миннесота Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: «Шарлотт» проводит нынешний чемпионат неудачно. Ныне она располагается на скромной 7 позиции.

При этом «Шарлотт» выиграл всего в 3 матчах из 8. Да и результативность хромает на обе ноги: всего 9 забитых мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре команда сумела добыть викторию. «Шарлотт» расправился с «Торонто» (3:2).

Причем до того команда не побеждала в 2 матчах кряду. Да и потери очков давно стали неприятной тенденцией.

В родных стенах «Шарлотт» выглядит вполне монолитно. Все три своих победы команда добыла именно в домашних поединках.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Между тем, в кадровом плане у нее полный ажур.

В этом поединке «Шарлотт» явно будет активно атаковать. Команда на своем поле постарается извлечь максимум очков.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Шарлотт» постарается подтянуться к группе лидеров своей конференции.

«Миннесота Юнайтед»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит неудачно. На данный момент она находится на 7 месте в таблице своей конференции.

Притом, что «Миннесота Юнайтед» выиграла всего 3 раза. Да и всего 10 забитых мячей в 7 матчах говорят о некоторых проблемах в атаке.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела неудачу. «Миннесота Юнайтед» дома уступила «Хьюстон Динамо» (1:2).

До того команда расписала мировую с «Реал Солт-Лейк» (1:1). Да и вообще, серия из 3 матчей без побед явно угнетает.

Вот только «Миннесота Юнайтед» не столь уверенно выглядит в созидательном плане. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч.

Не сыграют: Мигель Тапиас, Зарек Валентин — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Миннесота Юнайтед» выглядит бледновато. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

В гостях команда играет весьма успешно. Из трех своих викторий 2 были добыты именно на чужих полях.

Притом, что «Миннесота Юнайтед» обладает довольно-таки скромным по именам составом. Однако команда твердо намерена поправить свое турнирное положение.

Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Миннесота Юнайтед» явно постарается эффективно использовать контратаки.

Статистика для ставок

«Миннесота Юнайтед» не побеждает уже в 3 матчах подряд

«Шарлотт» все свои 3 виктории в чемпионате добыл дома

И те, и другие в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.79 и 2.03.

Прогноз: «Шарлотт» выглядит сильнее, к тому же прекрасно выступает на своей арене.

«Шарлотт» явно постарается подтянуться к лидирующей группе, и уж точно будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Шарлотта» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.03