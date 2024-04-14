Генич об увольнении Абаскаля: То, что ожидалось зимой, произошло сейчас

Известный спортивный журналиствысказался об увольнении с поста главного тренера

«В принципе, то, что ожидалось зимой, произошло сейчас. Но, мне кажется, ключевое — не то, что сейчас происходит со "Спартаком", а то, что произошло год назад, когда новое руководство "Спартака" во главе с Малышевым, Матыцыным заключило новый договор с Гильермо Абаскалем и наделило его колоссальным количеством полномочий и огромнейшим доверием.

Говорят, Абаскаль после этого слегка сошёл с ума. Поэтому, мне кажется, нельзя иностранного тренера наделять таким большим количеством возможностей. Абаскаль не справился с этим.

Его отставка выглядит абсолютно логичной. Скажу так: нельзя приезжать тренироваться на "Спартаке", надо приезжать тренировать Спартак», — сказал Генич в видео в телеграм-канале ушедшего из жизни журналиста Василия Уткина.

После 23-х туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице российской Премьер-лиги с 35-ю очками в активе.