Официально: Абаскаль уволен с поста главного тренера «Спартака»

Главный тренерпокинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба красно-белых.

Ранее сообщалось о том, что нидерландский специалист Паскаль Янсен сменит Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

Напомним, что в 24-м туре РПЛ «красно-белые» неожиданно обыграли «Сочи» (0:1). После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице чемпионата России с 35-ю очками в активе.

Абаскаль возглавил «красно-белых» в 2022-м году. С тех пор «Спартак» провел 74 матча под руководством испанского специалиста, в которых 36 раз одержали победу, 15 раз сыграл вничью, а 23 матча проиграл.