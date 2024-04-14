Асхабадзе: Судью матча с «Ростовом» нужно отстранить от работы минимум на сезон

Генеральный директорвысказался о матче против(0:1).

«Судья матча "Факел" — "Ростов" должен быть отстранен от работы минимум на сезон. Так грамотно он "прибил" нашу команду. Такого не было никогда — ни в ФНЛ, ни в премьер-лиге. Тем более, в Воронеже. Работа главного судьи и его ассистентов, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Нет смысла разбирать конкретные эпизоды. С первой по 90-ю минуту все фолы фиксировались в пользу соперника. Буквально все! Постоянные остановки, неоправданные желтые карточки. Такие вещи не должны оставаться бесследными, без реакции», — цитирует Асхабадзе «Спорт-Экспресс».

После 23 игр «Ростов» занимает 7-е место с 34 очками. «Факел» идет 11-м с 26 баллами.