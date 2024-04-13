ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуИнволюция. Что ты творишь, Криштиану Роналду?
  • 19:02
    • «Зенит» перевернул игру и одолел «Краснодар» на выезде
  • 18:56
    • «Манчестер Сити» разгромил «Лутон»
  • 18:44
    • «Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы команд
  • 18:35
    • Дортмундская «Боруссия» в гостях выиграла у «Боруссии» Менхенгладбах
  • 18:27
    • «Бавария» победила «Кельн»
    Все новости спорта

    «Брентфорд» победил «ШЮ», «Ноттингем» не смог одолеть «Вулверхэмптон»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Брентфорд Шеффилд Юнайтед Бернли Брайтон энд Хоув Альбион Ноттингем Форест Вулверхэмптон
    Подошли к концу еще три матча 33-го тура английской Премьер-лиги.

    Матеус Кунья — автор двух мячей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матеус Кунья — автор двух мячей

    «Брентфорд» на своем поле уверенно победил «Шеффилд Юнайтед» — 2:0.

    Голы забивали нигерийский полузащитник Франк Оньека и в свои ворота молодой хавбек гостей Олли Абластер.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Шеффилд Юнайтед 2:0
    Голы: 1:0 Оливер Арбластер (автогол) (63'), 2:0 Фрэнк Аниика (90 + 3') Брентфорд: Марк Флеккен, Мадс Роэрслев, Матиас Йёргенсен, Нэйтан Коллинз, Серхио Регилон, Миккель Дамсгор (Yehor Yarmoliuk, 79'), Витали Янельт, Матиас Йенсен (Фрэнк Аниика, 90'), Брайан Мбемо (Кевин Шаде, 90'), Ниль Мопе (Кин Льюис-Поттер, 79'), Йоан Висса (Этан Пиннок, 90') Шеффилд Юнайтед: Иво Грбич, Яссер Ларуси (James McAtee, 57'), Джейден Богл (Кэмерон Арчер, 76'), Остон Трасти, Анель Ахмедходжич, Мэйсон Холгейт (Анис Бен Слимане, 90'), Бен Осборн, Оливер Арбластер, Густаво Хамер, Бен Бреретон, Оливер Макбарни Предупреждения: Ниль Мопе (7'), Витали Янельт (41'), Бен Бреретон (45'), Мадс Роэрслев (89')

    «Бернли» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» — 1:1.

    На 75-й минуте счет открыл полузащитник гостей Джош Браунхилл, а через четыре минуты случился автогол вратаря «Бернли» Арьянета Мурича.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1
    Голы: 1:0 Джош Браунхилл (74'), 1:1 Арьянет Мурич (автогол) (79') Бёрнли: Арьянет Мурич, Витиньо Силва (Чарли Тейлор, 46'), Максим Эстеве, Лоранс Ассиньон, Джош Каллен, Сандер Берге, Лайл Фостер, Якоб Бруун Ларсен (Mike Tresor, 86'), Вильсон Одобер, Датро Давид Фофана (Ник Поуп, 63'), Hjalmar Ekdal (Джош Браунхилл, 68') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан (Igor Julio, 13'), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Йоэл Велтман, Жоао Педро, Якуб Модер (Ансумане Фати, 77'), Карлос Балеба, Паскаль Грос, Дэнни Уэлбек (Факундо Буонанотте, 77'), Саймон Адингра (Адам Лаллана, 77') Предупреждение: Джош Каллен (28')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счетом 2:2.

    Голы в составе хозяев забивали Морган Гиббс-Уайт и Данило.

    За «волков» отличился дважды бразильский нападающий Матеус Кунья.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Вулверхэмптон 2:2
    Голы: 0:1 Матеус Кунья (40'), 1:1 Морган Гиббз-Уайт (45 + 1'), 2:1 Данило Оливейра (58'), 2:2 Матеус Кунья (63') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Эндрю Омобамиделе, Мурилло, Ола Эйна (Нуну Тавареш, 90'), Райан Йейтс (Николас Домингес, 66'), Данило Оливейра (Родригу Рибейру, 90'), Джованни Рейна (Дивок Ориги, 71'), Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои, Крис Вуд Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти (Уго Буэно, 59'), Нелсон Семеду (Tawanda Chirewa, 88'), Тоте Антонио Гомеш, Макс Килман, Сантьяго Буэно, Томми Дойл, Пабло Сарабия (Nathan Fraser, 88'), Марио Лемина, Матеус Кунья (Бубакар Траоре, 77'), Joao Gomes (Хван Хи Чан, 59') Предупреждения: Марио Лемина (30'), Joao Gomes (53'), Морган Гиббз-Уайт (78'), Мурилло (90 + 6')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гейджи остановит Холлоуэя и продлит победную серию?
  • Гейджи — Холлоуэй. Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Матч получится веселым и результатативным
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • В туринском дерби будет сенсация?
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Гейджи — Холлоуэй
  • Бои
  • Завтра в 06:20
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры