«Брентфорд» победил «ШЮ», «Ноттингем» не смог одолеть «Вулверхэмптон»

Матеус Кунья — автор двух мячей Фото: globallookpress.com
«Брентфорд» на своем поле уверенно победил «Шеффилд Юнайтед» — 2:0.
Голы забивали нигерийский полузащитник Франк Оньека и в свои ворота молодой хавбек гостей Олли Абластер.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брентфорд — Шеффилд Юнайтед 2:0
Голы: 1:0 Оливер Арбластер (автогол) (63'), 2:0 Фрэнк Аниика (90 + 3') Брентфорд: Марк Флеккен, Мадс Роэрслев, Матиас Йёргенсен, Нэйтан Коллинз, Серхио Регилон, Миккель Дамсгор (Yehor Yarmoliuk, 79'), Витали Янельт, Матиас Йенсен (Фрэнк Аниика, 90'), Брайан Мбемо (Кевин Шаде, 90'), Ниль Мопе (Кин Льюис-Поттер, 79'), Йоан Висса (Этан Пиннок, 90') Шеффилд Юнайтед: Иво Грбич, Яссер Ларуси (James McAtee, 57'), Джейден Богл (Кэмерон Арчер, 76'), Остон Трасти, Анель Ахмедходжич, Мэйсон Холгейт (Анис Бен Слимане, 90'), Бен Осборн, Оливер Арбластер, Густаво Хамер, Бен Бреретон, Оливер Макбарни Предупреждения: Ниль Мопе (7'), Витали Янельт (41'), Бен Бреретон (45'), Мадс Роэрслев (89')
«Бернли» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» — 1:1.
На 75-й минуте счет открыл полузащитник гостей Джош Браунхилл, а через четыре минуты случился автогол вратаря «Бернли» Арьянета Мурича.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Бёрнли — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1
Голы: 1:0 Джош Браунхилл (74'), 1:1 Арьянет Мурич (автогол) (79') Бёрнли: Арьянет Мурич, Витиньо Силва (Чарли Тейлор, 46'), Максим Эстеве, Лоранс Ассиньон, Джош Каллен, Сандер Берге, Лайл Фостер, Якоб Бруун Ларсен (Mike Tresor, 86'), Вильсон Одобер, Датро Давид Фофана (Ник Поуп, 63'), Hjalmar Ekdal (Джош Браунхилл, 68') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан (Igor Julio, 13'), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Йоэл Велтман, Жоао Педро, Якуб Модер (Ансумане Фати, 77'), Карлос Балеба, Паскаль Грос, Дэнни Уэлбек (Факундо Буонанотте, 77'), Саймон Адингра (Адам Лаллана, 77') Предупреждение: Джош Каллен (28')
«Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счетом 2:2.
Голы в составе хозяев забивали Морган Гиббс-Уайт и Данило.
За «волков» отличился дважды бразильский нападающий Матеус Кунья.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Ноттингем Форест — Вулверхэмптон 2:2
Голы: 0:1 Матеус Кунья (40'), 1:1 Морган Гиббз-Уайт (45 + 1'), 2:1 Данило Оливейра (58'), 2:2 Матеус Кунья (63') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Эндрю Омобамиделе, Мурилло, Ола Эйна (Нуну Тавареш, 90'), Райан Йейтс (Николас Домингес, 66'), Данило Оливейра (Родригу Рибейру, 90'), Джованни Рейна (Дивок Ориги, 71'), Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои, Крис Вуд Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти (Уго Буэно, 59'), Нелсон Семеду (Tawanda Chirewa, 88'), Тоте Антонио Гомеш, Макс Килман, Сантьяго Буэно, Томми Дойл, Пабло Сарабия (Nathan Fraser, 88'), Марио Лемина, Матеус Кунья (Бубакар Траоре, 77'), Joao Gomes (Хван Хи Чан, 59') Предупреждения: Марио Лемина (30'), Joao Gomes (53'), Морган Гиббз-Уайт (78'), Мурилло (90 + 6')