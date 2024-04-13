Абаскаль: Беру на себя ответственность за поражение от «Сочи»

Главный тренерподвел итог матча с «Сочи» (0:1).

«Прежде всего, после поражения беру на себя ответственность за этот результат. Не соответствовали уровню клуба, сценарию, в котором находились, который мог придать нам уверенности, желания, не воспользовались этим шансом. Можно сказать, мы его выбросили. Комментировать нечего. Мы в эту игру не попали», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Сочи» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции (35 баллов).