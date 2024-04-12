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    Карасев обслужит матч «Локомотив» — ЦСКА, Иванов рассудит «Зенит» и «Краснодар»

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    РФС назвал арбитров, которые будут работать на матчах 24-го тура российской Премьер-лиги.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    13 апреля (суббота)

    «Сочи» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Игорь Панин; инспектор — Сергей Французов.

    «Ахмат» — «Балтика»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

    14 апреля (воскресенье)

    «Оренбург» — «Пари НН»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.

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    • «Урал» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Факел» — «Ростов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Лапочкин.

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