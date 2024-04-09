РПЛ. «Динамо» выбыло из чемпионской гонки

Изменения в турнирной таблице
По итогам матчей 23 тура в турнирной таблице произошли всего два изменения. На 7 место поднялись «Крылья Советов», самарский коллектив обошёл в чемпионате «Ростов», который опустился на 8 строчку.
Улучшил положение «Оренубрг», команда покинула зону вылета, поднявшись с 14 на 12 место. По одной позиции потеряли «Ахмат» и «Урал», которые занимают 13 и 14 строчки соответственно.
Лидерство «Зенита» и «Краснодара»
За титул чемпиона России продолжают бороться «Зенит» и «Краснодар». Соперников разделяет всего 1 балл.
Лидирует в РПЛ «Зенит» с 44 набранными очками, в минувшем туре команда из Санкт-Петербурга с минимальным счётом выиграла у «Балтики» (1:0). Единственный и победный гол в составе невского клуба забил Педро.
2 место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который устроил голепад в игре с «Пари НН», на двоих команды оформили 7 голов. Встреча завершилась со счетом 4:3 — в пользу краснодарского коллектива. Таким образом южане набрали 43 балла.
Топ-клубы
Дальше в турнирной таблице расположились московские команды. На 3 месте идёт «Динамо», который потерпел поражение в матче со «Спартаком» (1:2).
На данный момент у «Динамо» 38 набранных очков, а у «Спартака» — 35 баллов и 6 строчка в российском чемпионате.
По 36 пунктов заработали ЦСКА и «Локомотив», которые занимают 4 и 5 места соответственно. В рамках минувшего игрового дня «армейцы» добились успеха в матче против «Факела» (4:1).
В паралелльной игре «Локомотив» одержал победу над «Ахматом» со счётом 2:0.
Тур № 24
Матчи следующего тура чемпионата России пройдут 13 и 14 апреля.
В субботу, 13 апреля состоится, пожалуй главное сражение в сезоне. В битве за лидерство и потенциальное чемпионство сойдутся «Краснодар» и «Зенит».
В этот же день «Спартак» отправится в гости к «Сочи», а «Локомотив» сыграет с ЦСКА.
В воскресенье, 14 апреля «Динамо» попытается подправить турнирное положение, сыграв в гостях против «Урала».