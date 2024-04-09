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    РПЛ. «Динамо» выбыло из чемпионской гонки

    Итоги 23-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит» — «Краснодар»
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    «Зенит» — «Краснодар»
    Российская Премьер-лига выходит на финишную прямую. Лидеры чемпионата «Зенит» и «Краснодар» одержали победы, а вот «Динамо» потерпел неудачу, тем самым выбыв из чемпионской гонки. По 3 очка набрали московские клубы: ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». До окончания сезона командам осталось сыграть 7 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 23 тура в турнирной таблице произошли всего два изменения. На 7 место поднялись «Крылья Советов», самарский коллектив обошёл в чемпионате «Ростов», который опустился на 8 строчку.

    Календарь и таблица РПЛ

    Улучшил положение «Оренубрг», команда покинула зону вылета, поднявшись с 14 на 12 место. По одной позиции потеряли «Ахмат» и «Урал», которые занимают 13 и 14 строчки соответственно.

    Лидерство «Зенита» и «Краснодара»

    За титул чемпиона России продолжают бороться «Зенит» и «Краснодар». Соперников разделяет всего 1 балл.

    Лидирует в РПЛ «Зенит» с 44 набранными очками, в минувшем туре команда из Санкт-Петербурга с минимальным счётом выиграла у «Балтики» (1:0). Единственный и победный гол в составе невского клуба забил Педро.

    «Зенит» — «Краснодар»
    globallookpress.com

    2 место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который устроил голепад в игре с «Пари НН», на двоих команды оформили 7 голов. Встреча завершилась со счетом 4:3 — в пользу краснодарского коллектива. Таким образом южане набрали 43 балла.

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    Дальше в турнирной таблице расположились московские команды. На 3 месте идёт «Динамо», который потерпел поражение в матче со «Спартаком» (1:2).

    На данный момент у «Динамо» 38 набранных очков, а у «Спартака» — 35 баллов и 6 строчка в российском чемпионате.

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    • По 36 пунктов заработали ЦСКА и «Локомотив», которые занимают 4 и 5 места соответственно. В рамках минувшего игрового дня «армейцы» добились успеха в матче против «Факела» (4:1).

    В паралелльной игре «Локомотив» одержал победу над «Ахматом» со счётом 2:0.

    Тур № 24

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут 13 и 14 апреля.

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    В субботу, 13 апреля состоится, пожалуй главное сражение в сезоне. В битве за лидерство и потенциальное чемпионство сойдутся «Краснодар» и «Зенит».

    В этот же день «Спартак» отправится в гости к «Сочи», а «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

    В воскресенье, 14 апреля «Динамо» попытается подправить турнирное положение, сыграв в гостях против «Урала».

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