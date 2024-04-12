Инфантино о ЧМ-2030: Это будет турнир, который по-настоящему объединит мир

Глава ФИФАрассказал о том, почему было решено проводить чемпионат мира 2030-го года в 6-и странах.

«Чемпионат мира 2030 года станет чем-то особенным, чем-то уникальным, это будет чемпионат мира, посвящённый столетию (с первого в истории ЧМ-1930), это будет чемпионат мира, который по-настоящему объединит мир.

Когда мы начали говорить о 2030 годе, для меня стало ясно, что нам нужно придумать что-то особенное, потому что все мы должны помнить историю футбола», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА в соцсетях.

Чемпионат мира 2030-го года будет проводиться в Марокко, Испании и Португалии. Помимо этого, 3 игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Аргентине и Парагвае.