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    В «Пари НН» сообщили о сроках проведения операции Марадишвили

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов рассказал о состоянии полузащитника команды Константина Марадишвили, которому предстоит операция в Германии после разрыва крестообразной связки колена.

    Константин Марадишвили
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    Константин Марадишвили

    «Сегодня Константину предстоит операция в Германии. Через 2–3 дня он вернется, если все пройдет штатно. Всю реабилитацию он будет проходить в России, в Нижнем Новгороде.

    Повлияет ли травма на арендное соглашение с "Локомотивом"? Пока мы об этом не думаем. Для нас сейчас приоритет — восстановление Константина. Потом уже будем решать вопрос с арендой, — сказал Мелик‑Гусейнов в интервью "Матч ТВ".

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    • Напомним, что Марадишвили является игроком "Локомотива", который выступает за "Пари НН" на правах аренды.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 3 матча за нижегородскую команду и не отметился результативными действиями.

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