В «Пари НН» сообщили о сроках проведения операции Марадишвили

Генеральный директоррассказал о состоянии полузащитника команды, которому предстоит операция в Германии после разрыва крестообразной связки колена.

«Сегодня Константину предстоит операция в Германии. Через 2–3 дня он вернется, если все пройдет штатно. Всю реабилитацию он будет проходить в России, в Нижнем Новгороде.

Повлияет ли травма на арендное соглашение с "Локомотивом"? Пока мы об этом не думаем. Для нас сейчас приоритет — восстановление Константина. Потом уже будем решать вопрос с арендой, — сказал Мелик‑Гусейнов в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что Марадишвили является игроком "Локомотива", который выступает за "Пари НН" на правах аренды.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 3 матча за нижегородскую команду и не отметился результативными действиями.