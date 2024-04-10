Нигматуллин об игре «Локомотив» — ЦСКА: Ожидаю бескомпромиссный и результативный матч

Бывший российский футболиствысказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ

«Возобновление сезона для "Локомотива" вышло неоднозначное, так как команда никак не могла победить. Но в последнем туре "Локомотив" достаточно уверенно победил "Ахмат", а ЦСКА с крупным счётом разобрался с "Факелом".

Так что, судя по последним матчам, команды на относительном ходу. Ожидаю бескомпромиссный и результативный матч. "Локомотив" играет дома и на правах хозяина должен постараться играть первым номером», — сказал Нигматуллин Чемпионату.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится 13-го апреля в Москве. Начало игры — в 19:30 мск. После 22-х туров «железнодорожники» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. ЦСКА — на 4-й позиции с тем же количеством набранных очков.