2-й таймАрсенал — БаварияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор и Кай Хаверц«Арсенал» — «Бавария». Онлайн
  • 19:33
    • «Автомобилист» вырвал победу у «Металлурга», уступая по ходу матча 0:3
    Все новости спорта

    Кунде: «ПСЖ» — это гораздо больше, чем только один Мбаппе

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Франции ПСЖ
    Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о предстоящем матче против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

    Жюль Кунде
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жюль Кунде

    «Мбаппе — отличный игрок. Посмотрим, что решит Хави. Мы попытаемся остановить его, в этом наша цель. Но "ПСЖ" — это гораздо больше, чем только один игрок.

    "ПСЖ" — фаворит? Игрокам все равно, это еще одна тема для ваших обсуждений. Я уверен в команде, но будет непросто.

    Они все хорошие игроки, отличающиеся друг от друга игровыми качествами. У Дембеле дриблинг лучше, чем у Мбаппе, но они оба отличные игроки и делают разницу.

    Выход в полуфинал, дальше мы не заглядываем. Мы очень взволнованы перед матчем. В клубе все в предвкушении, и мы хотим хорошо сыграть завтра,» — цитирует Кунде As.

  • ЛЧ. Возвращение Кейна в Лондон, встреча двух главных фаворитов и прощальная гастроль Мбаппе
  • Краткий обзор предстоящих матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • Поединок «ПСЖ» — «Барселона» состоится в среду, 10 апреля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли ПСЖ с «Барселоной»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Огорчит ли «Атлетико» «Дортмунд»?
  • «Атлетико» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Чудес от гостей ждать не стоит, «Ипсвич» одержит уверенную победу
  • «Ипсвич» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ипсвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Корда — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Монтеррей — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Попырин — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Руне — Нагал
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры