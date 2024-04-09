Кунде: «ПСЖ» — это гораздо больше, чем только один Мбаппе

Защитниквысказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Мбаппе — отличный игрок. Посмотрим, что решит Хави. Мы попытаемся остановить его, в этом наша цель. Но "ПСЖ" — это гораздо больше, чем только один игрок.

"ПСЖ" — фаворит? Игрокам все равно, это еще одна тема для ваших обсуждений. Я уверен в команде, но будет непросто.

Они все хорошие игроки, отличающиеся друг от друга игровыми качествами. У Дембеле дриблинг лучше, чем у Мбаппе, но они оба отличные игроки и делают разницу.

Выход в полуфинал, дальше мы не заглядываем. Мы очень взволнованы перед матчем. В клубе все в предвкушении, и мы хотим хорошо сыграть завтра,» — цитирует Кунде As.

Поединок «ПСЖ» — «Барселона» состоится в среду, 10 апреля.