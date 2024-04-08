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    «Арсенал» — «Бавария». Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией»

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    Мартин Эдегор и Кай Хаверц
    Лондонский «Арсенал» у себя дома сыграет с мюнхенской «Баварией» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Чемпионов. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Арсенал» занял первую строчку на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги Чемпионов, опередив ПСВ, «Ланс» и «Севилью». Лондонцы набрали 13 очков в 6-ти матчах (4 победы, ничья и поражение).

    В 1/8 финала подопечным Микеля Артеты достался португальский «Порту». Первый матч завершился минимальным поражением лондонской команды (0:1), а в ответной встрече гол Троссара перевел противостояние в дополнительное время, а затем и в серию пенальти. «Арсенал» ни разу не ошибся при пробитии одиннадцатиметровых ударов и впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

    «Канониры» на пару с «Ливерпулем» лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии. У обоих коллективов по 71 очку после 31-го матча. В крайнем туре АПЛ «Арсенал» без проблем разобрался на выезде с «Брайтоном» (0:3). Забитыми мячами отличились Сака, Хаверц и Троссар.

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    «Бавария»

    «Бавария» уверенно выиграла группу в Лиге Чемпионов, в которой также находились «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед». Мюнхенский клуб ни разу не проиграл за 6 матчей (5 побед и ничья), набрав 16 очков.

    По результатам жеребьевки 1/8 финала соперником подопечных Томаса Тухеля стал «Лацио», которому мюнхенцы проиграли первый матч на выезде (0:1). В ответной встрече «Бавария» отправила три безответных мяча в ворота римлян (3:0) и прошла дальше.

    «Красные» занимают вторую строчку в чемпионате Германии, набрав 60 очков в 28-ми матчах. «Бавария» проиграла два последних матча в Бундеслиге, уступив дортмундской «Боруссии» (0:2) и «Хайденхайму» (2:3) соответственно.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в официальных матчах в 2017 году. В обоих играх 1/8 финала Лиги Чемпионов «Бавария» разгромила «Арсенал» с одинаковым счетом 5:1.

    Всего в 12-ти очных встречах на счету мюнхенской команды 7 побед, лондонцы оказались сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Бавария» с коэффициентом 2.00.

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