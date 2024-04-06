«Пари НН» — «Краснодар»: счет матча 3:4, обзор голов

Джон Кордоба Фото: globallookpress.com
На дубли Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы хозяева ответили точными ударами Николая Калинского, Александра Трошечкина и Ильи Кухарчука.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Пари НН — Краснодар 3:4
Голы: 0:1 Эдуард Сперцян (8'), 0:2 Джон Кордоба (13'), 1:2 Николай Калинский (34'), 2:2 Александр Трошечкин (40'), 2:3 Джон Кордоба (71'), 2:4 Эдуард Сперцян (80'), 3:4 Kukharchuk I. (88') Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Тихий, Виктор Александров, Маттео Стаматов, Николай Калинский, Константин Марадишвили, Мамаду Майга, Владислав Карапузов, Александр Трошечкин, Glushchenkov K., Boselli J. Краснодар: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Сергей Волков, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Кади Боржес, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Tormena, Olaza L. Предупреждения: Александр Черников (48'), Жоау Батчи (57')
«Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место. На счету «Пари НН» 28 очко и десятая позиция.