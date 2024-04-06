Гончаренко: Кукуян просто нас прибил

Главный тренерподвел итог матча против(1:2).

«За исключением гола, который пропустили в необязательной ситуации, в первом тайме действовали хорошо. И отыгрались в конце концов, все было по делу. Замена перерыве была одна. Нам нужна было скорость на фланге.

Безобразно судил Кукуян. Он просто не понимает, что он делал на поле. Вот и все. Это его судейство. Он просто нас прибил. Не разбирается в элементарных ситуациях… Это еще надо уметь», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 33 очками в активе. «Урал» — на 13-й позиции (20 баллов).