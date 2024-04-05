Клопп: Во многих моментах футбол оставлял желать лучшего

Главный тренерпрокомментировал победу команды в матче против(3:1).

«Мы продемонстрировали хороший настрой в этом матче, но во многих моментах футбол оставлял желать лучшего. Гол Мак Аллистера изменил ход игры, да и третий мяч тоже получился замечательным. Сегодня "Шеффилд Юнайтед" играл так, как и хотел. Нам действительно было непросто по ходу встречи, и я считаю, что мы могли выступить лучше, хотя в итоге и одержали победу», — приводит слова Клоппа BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ с 70 очками. «ШЮ» замыкает таблицу с 15 очками.