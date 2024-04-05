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    Клопп: Во многих моментах футбол оставлял желать лучшего

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче против «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Мы продемонстрировали хороший настрой в этом матче, но во многих моментах футбол оставлял желать лучшего. Гол Мак Аллистера изменил ход игры, да и третий мяч тоже получился замечательным. Сегодня "Шеффилд Юнайтед" играл так, как и хотел. Нам действительно было непросто по ходу встречи, и я считаю, что мы могли выступить лучше, хотя в итоге и одержали победу», — приводит слова Клоппа BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ с 70 очками. «ШЮ» замыкает таблицу с 15 очками.

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