Феликс: Надеюсь, «Барса» подпишет Бернарду Силву

Нападающий «Барселоны»хочет, чтобы каталонский клуб приобрел полузащитника «Манчестер Сити»

«Надеюсь, "Барса" подпишет Бернарду Силву. Это невероятный игрок и человек.

Он постоянно спрашивает меня о Барселоне, поскольку здесь живет его семья.

Я сказал Бернарду, что все просто идеально и готово к тому, чтобы он стал частью нашей команды», — приводит слова Феликса Jijantes FC.

Феликс перешел в «Барселону» прошлым летом из «Атлетико» на правах аренды. Ранее он сообщил, что хочет подписать полноценный контракт с каталонским клубом.

Напомним, «Барселона» ранее уже пыталась приобрести Бернарду Силву, но не смогла сделать этого из-за финансовых проблем.