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    • Феликс: Надеюсь, «Барса» подпишет Бернарду Силву
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    Феликс: Надеюсь, «Барса» подпишет Бернарду Силву

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    Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс хочет, чтобы каталонский клуб приобрел полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    «Надеюсь, "Барса" подпишет Бернарду Силву. Это невероятный игрок и человек.

    Он постоянно спрашивает меня о Барселоне, поскольку здесь живет его семья.

    Я сказал Бернарду, что все просто идеально и готово к тому, чтобы он стал частью нашей команды», — приводит слова Феликса Jijantes FC.

    Феликс перешел в «Барселону» прошлым летом из «Атлетико» на правах аренды. Ранее он сообщил, что хочет подписать полноценный контракт с каталонским клубом.

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    • Напомним, «Барселона» ранее уже пыталась приобрести Бернарду Силву, но не смогла сделать этого из-за финансовых проблем.

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