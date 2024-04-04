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    «Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед» и вернул лидерство в АПЛ

    «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: счет матча 3:1 (1:0), обзор голов

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    В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» был сильнее «Шеффилд Юнайтед» — 3:1.

    Алексис Макаллистер
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    Алексис Макаллистер

    На 17-й минуте счет открыл уругвайский нападающий Дарвин Нуньес.

    В начале второго тайма гости смогли отыграться после автогола Конора Брэдли.

    На 76-й минуте второй гол «Ливерпуля» после передачи Луиса Диаса забил Алексис Макаллистер.

    Точку в матче на 90-й минуте поставил голландец Коди Гакпо, ему ассистировал Эндрю Робертсон.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед 3:1
    Голы: 1:0 Дарвин Нуньес (17'), 1:1 Конор Брэдли (автогол) (58'), 2:1 Алексис Мак Аллистер (77'), 3:1 Коди Матес Гакпо (90') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Конор Брэдли, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес (Коди Матес Гакпо, 73'), Доминик Собослаи (Кёртис Джонс, 73'), Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх (Эндрю Робертсон, 60'), Мохамед Салах (Харви Эллиотт, 60'), Луис Диас, Дарвин Нуньес Шеффилд Юнайтед: Иво Грбич, Остон Трасти (Андре Брукс, 78'), Джейден Богл, Джек Робинсон, Анель Ахмедходжич, Мэйсон Холгейт (Анис Бен Слимане, 87'), Густаво Хамер (Бен Осборн, 62'), Оливер Арбластер, Бен Бреретон (Оливер Макбарни, 63'), James McAtee (William Osula, 63'), V.Souza Предупреждение: Оливер Макбарни (87')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ с 70 очками. «ШЮ» замыкает таблицу с 15 очками.

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