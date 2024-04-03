Канчельскис: На бумаге «Зенит» — фаворит, а на футбольном поле будет видно

Экс-футболиствысказался о предстоящем матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ

«На бумаге "Зенит" — фаворит, а на футбольном поле будет видно. Когда последний раз "Спартак" выглядел стабильно? По-моему, последний раз при Романцеве. Раньше главным дерби была игра "Спартак" — ЦСКА, а сейчас — "Спартак" — "Зенит".

Конечно, будет другой настрой, мотивация и желание. Будет интересно посмотреть, на что способен "Спартак". "Зенит" сейчас тоже не ахти как хорошо играет. На первое место здесь выходит желание и самоотдача», — сказал Канчельскис Чемпионату.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня, 3-го апреля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.