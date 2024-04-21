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    «Реал» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 32-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной»

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    «Реал» — «Барселона»
    Мадридский «Реал» на своем поле сыграет с «Барселоной». За ходом Эль-Класико приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги набрав 78 очков в 31-м матче. «Сливочные» одержали 24 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 67:20.

    На этой неделе «Реал» вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, выбив из турнира действующего обладателя трофея — «Манчестер Сити». В ответном матче 1/4 финала потребовалась серия пенальти, в которой точнее оказались футболисты мадридской команды.

    Беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате достигла 25-ти матчей. За этот период подопечные Карло Анчелотти одержали 19 побед и 6 раз сыграли вничью. В крайнем туре Ла Лиги «Реал» минимально обыграл на выезде «Мальорку» (1:0). Единственный гол на 48-й минуте забил Тчуамени.

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    «Барселона»

    «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от «Реала» на 8 баллов. На счету каталонской команды 70 очков в 31-м матче: 21 победа, 7 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 62:34.

    Подопечные Хави не смогли пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов, проиграв по сумме двух встреч ПСЖ. После победы в первом матче 1/4 финала на выезде (3:2) «Барселона» крупно проиграла дома (1:4) и покинула турнир.

    В крайнем туре Ла Лиги «сине-гранатовые» играли на выезде с «Кадисом» (1:0). Исход встречи решил единственный мяч Феликса, забитый на 37-й минуте. «Барселона» выиграла четвертый матч подряд в чемпионате, а общая беспроигрышная серия каталонцев в Ла Лиге достигла 10-ти встреч.

    Личные встречи

    Команды дважды встречались между собой в текущем сезоне. «Реал» одержал обе победы над соперником, переиграв «Барселону» и в чемпионате (2:1) и в Суперкубке Испании (4:1).

    Всего в 10-ти последних матчах на счету мадридцев 6 побед, «Барселона» оказалась сильнее в 4-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.10.

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