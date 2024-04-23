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    «Арсенал» разгромил «Челси», забив 5 безответных голов

    «Арсенал» — «Челси»: счет матча 5:0, обзор голов

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    «Арсенал» всухую обыграл «Челси» (5:0) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    В 1-м тайме «канониры» забили только 1 гол. На 4-й минуте нападающий команды Леандро Троссард получил мяч в штрафной соперника и пробил в ближний угол ворот.

    Уже на 52-й минуте «Арсенал» удвоил свое преимущество благодаря голу защитника команды Бена Уайта. Спустя всего 5 минут полузащитник «канониров» Кай Хаверц сделал счет разгромным — 3:0.

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    На 65-й минуте все тот же Хаверц оформил дубль, четким ударом в правый нижний угол ворот — 4:0.

    Точку в этом матче поставил защитник «Арсенала» Бен Уайт, который также оформил дубль. На 70-й минуте игрок обороны ударил в касание и не прогадал — 5:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Челси 5:0
    Голы: 1:0 Леандро Троссард (4'), 2:0 Бен Уайт (52'), 3:0 Кай Хаверц (57'), 4:0 Кай Хаверц (65'), 5:0 Бен Уайт (70') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Такэхиро Томиясу (Александр Зинченко, 72'), Габриэл, Мартин Эдегор, Томас Парти (Жоржиньо, 72'), Деклан Райс, Букайо Сака (Фабиу Виейра, 82'), Кай Хаверц (Габриэл Жезус, 72'), Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли, 72') Челси: Джордже Петрович, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Алфи Гилкрист (Тьяго Силва, 78'), Конор Галлахер, Энцо Фернандес (Трево Чалоба, 67'), Мойсес Кайседо, Николас Джексон, Михаил Мудрик (Рахим Стерлинг, 66'), Чуквунонсо Мадуэке (Чезаре Казадей, 79') Предупреждения: Алфи Гилкрист (42'), Марк Кукурелья (43'), Леандро Троссард (45'), Mikel Arteta (45 + 1'), Бен Уайт (76')

    После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 77-ю очками в активе. «Челси» — на 9-й позиции (47 баллов).

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