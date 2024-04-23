Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Орландо». Игра пройдет на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХауз» 23 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Кливленд» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» финишировал на 4 месте, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения. Команда из штата Огайо пропустила вперёд себя «Милуоки», «Нью-Йорк» и «Бостон».

Последние матчи: «Кливленд» вышел вперёд в дуэли против «Орландо», переиграв соперника в первом матче серии (97:83). Важную победу в поединке «кавалеристам» принёс Донован Митчелл, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет во второй игре первого раунда плей-офф. Выбыли из строя также Дин Уэйд и Крэйг Портер из-за травм.

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Состояние команды: В строй команды вернулся лидер Донован Митчелл, также состав «Кливленда» усилил Дариус Гарленд, Сэм Мэррилл и Карис Леверт.

«Орландо»

Турнирное положение: Команда из Флориды завершила регулярный чемпионат в Восточной конференции на 5 месте. «Орландо» в 82 матчах турнира одержал 47 побед и потерпел 35 проигрышей.

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Последние матчи: «Орландо» допустил первую осечку в противостоянии с «Кливлендом» (83:97). Теперь «магам» придется догонять соперника в серии за выход в четвертьфинал турнира. В первой игре в составе команды из Флориды отметим результативные действия в исполнении Паоло Банкеро, который отправил в кольцо «Кливленда» 24 очка, совершил 7 подборов и отдал 5 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Айзек, Уэнделл Картер и Гари Харрис. А еще ряды «Орландо» после лазарета пополнил лидер команды Франц Вагнер, оправившись от травмы лодыжки.

Статистика для ставок

В этом сезоне «Кливленд» и «Орландо» сыграли 5 раз

«Кливленд» добился трёх побед над «Орландо» (97:83, 126:99, 121:111)

«Орландо» выиграл у «Кливленда» (116:109, 104:94)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. На победу «Орландо» — 3.02.

ТБ 202.5 и ТМ 202.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Кливленд» открыл счёт победам в поединке против «Орландо». Есть вероятность, что «кавалеристы» удвоят преимущество и во втором поединке серии, так как в команду вернулись Митчелл и Леверт. Ставим на уверенную победу хозяев.

Ставка: Фора «Кливленда» (-10) с коэффициентом 2.55.

Прогноз: В первом матче 1/8 финала «Кливленд» и «Орландо» на двоих забросили 180 очков. Не исключаем, что соперники вновь сыграют по низам.

Ставка: ТМ 202.5 с коэффициентом 1.93.