ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марио МартинФабрика звезд. Молодежь «Реала» хочет покинуть Мадрид и это неудивительно Клаудиньо и Густаво Мантуан«Зенит» — «Оренбург». Онлайн Вирджил ван Дейк«Фулхэм» — «Ливерпуль». Онлайн
    Все новости спорта

    «Кливленд» одержит вторую победу в плей-офф?

    «Кливленд» — «Орландо». Ставка (к. 2.55) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Кливленд Кавальерс Прогнозы на Орландо Мэджик
    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Орландо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд»
    Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Орландо». Игра пройдет на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХауз» 23 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Кливленд» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 23 Апреля 2024 года

    «Кливленд»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» финишировал на 4 месте, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения. Команда из штата Огайо пропустила вперёд себя «Милуоки», «Нью-Йорк» и «Бостон».

    Последние матчи: «Кливленд» вышел вперёд в дуэли против «Орландо», переиграв соперника в первом матче серии (97:83). Важную победу в поединке «кавалеристам» принёс Донован Митчелл, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

    Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет во второй игре первого раунда плей-офф. Выбыли из строя также Дин Уэйд и Крэйг Портер из-за травм.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В строй команды вернулся лидер Донован Митчелл, также состав «Кливленда» усилил Дариус Гарленд, Сэм Мэррилл и Карис Леверт.

    «Орландо»

    Турнирное положение: Команда из Флориды завершила регулярный чемпионат в Восточной конференции на 5 месте. «Орландо» в 82 матчах турнира одержал 47 побед и потерпел 35 проигрышей.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Орландо» допустил первую осечку в противостоянии с «Кливлендом» (83:97). Теперь «магам» придется догонять соперника в серии за выход в четвертьфинал турнира. В первой игре в составе команды из Флориды отметим результативные действия в исполнении Паоло Банкеро, который отправил в кольцо «Кливленда» 24 очка, совершил 7 подборов и отдал 5 передач.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Айзек, Уэнделл Картер и Гари Харрис. А еще ряды «Орландо» после лазарета пополнил лидер команды Франц Вагнер, оправившись от травмы лодыжки.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Кливленд» и «Орландо» сыграли 5 раз

    • «Кливленд» добился трёх побед над «Орландо» (97:83, 126:99, 121:111)

    • «Орландо» выиграл у «Кливленда» (116:109, 104:94)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. На победу «Орландо» — 3.02.

    ТБ 202.5 и ТМ 202.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Кливленд» открыл счёт победам в поединке против «Орландо». Есть вероятность, что «кавалеристы» удвоят преимущество и во втором поединке серии, так как в команду вернулись Митчелл и Леверт. Ставим на уверенную победу хозяев.

    Ставка: Фора «Кливленда» (-10) с коэффициентом 2.55.

    Прогноз: В первом матче 1/8 финала «Кливленд» и «Орландо» на двоих забросили 180 очков. Не исключаем, что соперники вновь сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 202.5 с коэффициентом 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Навоне — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эспаньол — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эвертон — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лилль — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.73
  • Прогноз на матч Гавр — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Торино — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вердер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Циципас — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Альмерия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Кливленд» — «Орландо» с коэффициентом 2.55. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Кливленд» одержит вторую победу в плей-офф?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры