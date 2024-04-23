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    Эмбиид поможет «Филадельфии» сравнять счёт в серии?

    «Нью-Йорк» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.67) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 23 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Филадельфия»
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    «Торонто» — «Филадельфия»
    В втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 23 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Нью-Йорк» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» финишировал на втором месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения.

    Последние матчи: «Нью-Йорк» стартовал с победы в первом раунде плей-офф, переиграв «Филадельфию» со счётом 111:104. В составе «никсов» решающую роль в игре сыграл Джош Харт, защитник оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: Победная серия «Нью-Йорка» увеличилась до шести матчей. В регулярном чемпионате «никсы» также выиграли у «Бруклина» (111:107), «Бостона» (118:109), «Чикаго» (120:119, 128:117) и «Милуоки» (122:109).

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: «Филадельфия» финишировала в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата на 7 месте. В регулярном чемпионате «76-е» одержали 47 побед и потерпели 35 поражений. Команде не хватило одного выигрыша, чтобы выйти в плей-офф напрямую.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Прервалась девятиматчевая победная серия «Филадельфии» после того, как «76-е» уступили «Нью-Йорку» в первом матче 1/8 финала (104:111).

    Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» два баскетболиста. Точно не сыграет в матче против «Майами» Роберт Ковингтон из-за травмы колена. Под вопросом участие Де'Энтони Мелтон (травма спины).

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    Состояние команды: В строй команды после травмы колена вернулся Джоэл Эмбиид. Лидер «Филадельфии» сыграл в первом матче 1/8 против «Нью-Йорка». В этой встрече Эмбиид избежал серьёзной травмы от неудачного приземления, после падения звёздный игрок схватился за больное колено, которое его беспокоило весь сезон. Покинул паркет, но во второй половине игры с «Нью-Йорком» вернулся. За 37 минут игрового времени Джоэл Эмбиид отметился 29 очками, 8 подборами и 6 передачами.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Нью-Йорк» и «Филадельфия» сыграли 5 раз

    • «Нью-Йорк» четырежды переиграл «Филадельфию» (111:104, 106:79, 110:96, 128:92)

    • «Филадельфия» добилась одной победы над «Нью-Йорком» (79:73)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. На победу «Филадельфии» — 2.67.

    ТБ 209.5 и ТМ 209.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: «Филадельфии» будет тяжело остановить победное шествие «Нью-Йорка». К тому, же за 5 матчей «76-е» смогли выиграть лишь один раз у «никсов». Если Джоэл Эмбиид сможет восстановиться от травмы колена, то сможет помочь своей команде добиться положительного результата. Мы рискнем и сыграем в пользу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 2.67.

    Прогноз: Можно сыграть на форе «Филадельфии», чтобы подстраховаться.

    Ставка: Фора «Филадельфии» (+4.5) с коэффициентом 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Филадельфия» с коэффициентом 2.67. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на баскетбол. Эмбиид поможет «Филадельфии» сравнять счёт в серии?
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