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    Команды покажут осторожный футбол

    «Спартак» — «Зенит». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок России, 3 апреля 2024 года

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    Наиль Умяров
    В рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России пройдет матч «Спартак» — «Зенит». Игра начнется в 20:30 мск. «Спартак» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 03 Апреля 2024 года
    Спартак
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    •  Спартак 20:30 Зенит Зенит
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    «Спартак»

    Путь в 1/2 финала: «Спартак» хорошо проявил себя на групповом этапе. Команда выступала в одном квартете с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН», заняв первое место. В шести встречах красно-белые набрали 12 очков: клуб одержал четыре победы и дважды проиграл.

    В 1/4 финала была сложная дуэль с «Оренбургом». В гостях красно-белые проиграли 0:1.

    Спартак — Зенит: коэффициенты букмекеров

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    После зимнего перерыва удалось исправить ситуацию в домашней встрече. «Спартак» победил «Оренбург» со счетом 3:1 и прошел дальше.

    Последние матчи: Весной «Спартак» совершенно не впечатляет в РПЛ. Команда не только не побеждает, но и не забивает.

    Все прогнозы на футбол

    Ветеран Евгений Ловчев в одном из интервью даже предложил обратиться к футбольным богам ради помощи «Спартаку». До этого красно-белые в чемпионате России разошлись миром с «Зенитом» (0:0), проиграли «Факелу» (0:2), а также сыграли вничью с «Уралом» (0:0).

    Состояние команды: После каждой неудачи «Спартака» появляются новые слухи об отставке Гильермо Абаскаля. Но главный тренер продолжает работать.

    Об увольнении испанца сейчас не говорит только ленивый. Возможно, руководство «Спартака» рассчитывает на победу в Кубке России и поэтому не спешит с кардинальными мерами.

    «Спартак» и «Зенит» играли друг с другом совсем недавно. 2 марта в РПЛ команды не выявили сильнейшего в Санкт-Петербурге (0:0).

    «Зенит»

    Путь в 1/2 финала: «Зенит», как и «Спартак», на групповом этапе проблем не испытал. Команда выиграла пять матчей из шести и уверенно заняла первое место. Питерцы играли в одном квартете с «Балтикой», «Ахматом» и «Крыльями Советов».

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  • 27/03/2024

    • В четвертьфинале «Зенит» прошел московское «Динамо». Сценарий был похож на спартаковский.

    Сначала питерцы перед Новым годом минимально уступили в Москве. Зато в ответном матче победили со счетом 2:0 и продолжили борьбу за трофей.

    Последние матчи: «Зенит» потерял очки в первом официальном матче 2024 года. Команда сыграла вничью со «Спартаком».

    Затем сине-бело-голубые обыграли «Урал» и «Динамо». В 22-м туре РПЛ подопечные Сергея Семака не смогли победить «Крылья Советов».

    Состояние команды: «Зенит» и в РПЛ, и в Кубке России является главным фаворитом. Перед клубом всегда стоят максимальные цели.

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    Питерский клуб снова находится на первом месте в таблице РПЛ. Конечно, эта новость не может не радовать фанатов «Зенита».

    Однако в нынешнем сезоне борьба за золото как никогда напряженная. На чемпионство также претендуют «Краснодар» и московское «Динамо».

    Статистика для ставок

    • «Спартак» весной в РПЛ еще ни разу не победил и не забил

    • «Зенит» подходит к матчу с красно-белыми в качестве лидера чемпионата России-2023/24

    • 20 августа в Москве «Спартак» проиграл сине-бело-голубым со счетом 1:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа «Спартака» — в 3.25.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

    Прогноз: «Спартак» изрядно критикуют, но на кубковый матч с принципиальным соперником команда должна настроиться. У «Зенита» еще будет ответная встреча в Санкт-Петербурге. Вряд ли питерцы захотят победить любой ценой.

    Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.83.

    Прогноз: После зимней паузы у красно-белых наблюдаются проблемы в атаке. Вряд ли москвичей «прорвет» в предстоящей встрече. Скорее всего, в обороне обе команды будут действовать максимально аккуратно.

    Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.25.

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    Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на футбол. Команды покажут осторожный футбол
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