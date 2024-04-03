В рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России пройдет матч «Спартак» — «Зенит». Игра начнется в 20:30 мск. «Спартак» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спартак»

Путь в 1/2 финала: «Спартак» хорошо проявил себя на групповом этапе. Команда выступала в одном квартете с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН», заняв первое место. В шести встречах красно-белые набрали 12 очков: клуб одержал четыре победы и дважды проиграл.

В 1/4 финала была сложная дуэль с «Оренбургом». В гостях красно-белые проиграли 0:1.

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После зимнего перерыва удалось исправить ситуацию в домашней встрече. «Спартак» победил «Оренбург» со счетом 3:1 и прошел дальше.

Последние матчи: Весной «Спартак» совершенно не впечатляет в РПЛ. Команда не только не побеждает, но и не забивает.

Все прогнозы на футбол

Ветеран Евгений Ловчев в одном из интервью даже предложил обратиться к футбольным богам ради помощи «Спартаку». До этого красно-белые в чемпионате России разошлись миром с «Зенитом» (0:0), проиграли «Факелу» (0:2), а также сыграли вничью с «Уралом» (0:0).

Состояние команды: После каждой неудачи «Спартака» появляются новые слухи об отставке Гильермо Абаскаля. Но главный тренер продолжает работать.

Об увольнении испанца сейчас не говорит только ленивый. Возможно, руководство «Спартака» рассчитывает на победу в Кубке России и поэтому не спешит с кардинальными мерами.

«Спартак» и «Зенит» играли друг с другом совсем недавно. 2 марта в РПЛ команды не выявили сильнейшего в Санкт-Петербурге (0:0).

«Зенит»

Путь в 1/2 финала: «Зенит», как и «Спартак», на групповом этапе проблем не испытал. Команда выиграла пять матчей из шести и уверенно заняла первое место. Питерцы играли в одном квартете с «Балтикой», «Ахматом» и «Крыльями Советов».

В четвертьфинале «Зенит» прошел московское «Динамо». Сценарий был похож на спартаковский.

Сначала питерцы перед Новым годом минимально уступили в Москве. Зато в ответном матче победили со счетом 2:0 и продолжили борьбу за трофей.

Последние матчи: «Зенит» потерял очки в первом официальном матче 2024 года. Команда сыграла вничью со «Спартаком».

Затем сине-бело-голубые обыграли «Урал» и «Динамо». В 22-м туре РПЛ подопечные Сергея Семака не смогли победить «Крылья Советов».

Состояние команды: «Зенит» и в РПЛ, и в Кубке России является главным фаворитом. Перед клубом всегда стоят максимальные цели.

Питерский клуб снова находится на первом месте в таблице РПЛ. Конечно, эта новость не может не радовать фанатов «Зенита».

Однако в нынешнем сезоне борьба за золото как никогда напряженная. На чемпионство также претендуют «Краснодар» и московское «Динамо».

Статистика для ставок

«Спартак» весной в РПЛ еще ни разу не победил и не забил

«Зенит» подходит к матчу с красно-белыми в качестве лидера чемпионата России-2023/24

20 августа в Москве «Спартак» проиграл сине-бело-голубым со счетом 1:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа «Спартака» — в 3.25.

ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

Прогноз: «Спартак» изрядно критикуют, но на кубковый матч с принципиальным соперником команда должна настроиться. У «Зенита» еще будет ответная встреча в Санкт-Петербурге. Вряд ли питерцы захотят победить любой ценой.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.83.

Прогноз: После зимней паузы у красно-белых наблюдаются проблемы в атаке. Вряд ли москвичей «прорвет» в предстоящей встрече. Скорее всего, в обороне обе команды будут действовать максимально аккуратно.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.25.