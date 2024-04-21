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    «Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

    «Ростов» — «Спартак»: счет матча 1:5, обзор голов

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    В матче 25-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде разгромил «Ростов» со счетом 5:1.

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    На голы Даниила Хлусевича, Срджана Бабича, Хесуса Медины, Кристофера Мартинса и Тео Бонгонда хозяева ответили точным ударом престижа в исполнении Егор Голенкова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Спартак 1:5
    Голы: 0:1 Даниил Хлусевич (16'), 1:1 Егор Голенков (37'), 1:2 Babic S. (54'), 1:3 Хесус Медина (пенальти) (60'), 1:4 Кристофер Мартинс Перейра (76'), 1:5 (90+4') Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Павлович Уткин, Егор Голенков, Ronaldo Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Данил Пруцев, Хесус Медина, Кристофер Мартинс Перейра, Babic S., Ugalde M. Предупреждения: Максим Осипенко (13'), Babic S. (39'), Евгений Чернов (45+1'), Александр Соболев (80')

    Календарь и таблица РПЛ

    Заработанные три очка позволили «Спартаку» набрать 38 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. У «Ростова» 34 балла и восьмая строчка.

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