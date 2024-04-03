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    Деограсия поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России с «Ахматом»

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о предстоящем матче Кубка России Пути регионов с «Ахматом».

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Конечно, сейчас и наша команда, и "Ахмат" находятся в не самой лучшей ситуации в турнирной таблице. Эта игра для нас будет в четверг на выезде. Я бы не сказал, что этот матч мешает нам либо им. Эта игра будет посреди недели — ничего страшного.

    Просто нужно будет немного поменять, адаптировать нашу работу-подготовку к следующему домашнему матчу. Будут играть те футболисты, у которых было меньше возможностей сыграть в Премьер-Лиге. Ну и будем работать дальше», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.

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    • Матч между «Ахматом» и «Оренбургом» в рамках Кубка России состоится 4-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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