Деограсия поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России с «Ахматом»

Главный тренервысказался о предстоящем матче Кубка России Пути регионов с

«Конечно, сейчас и наша команда, и "Ахмат" находятся в не самой лучшей ситуации в турнирной таблице. Эта игра для нас будет в четверг на выезде. Я бы не сказал, что этот матч мешает нам либо им. Эта игра будет посреди недели — ничего страшного.

Просто нужно будет немного поменять, адаптировать нашу работу-подготовку к следующему домашнему матчу. Будут играть те футболисты, у которых было меньше возможностей сыграть в Премьер-Лиге. Ну и будем работать дальше», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.

Матч между «Ахматом» и «Оренбургом» в рамках Кубка России состоится 4-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.