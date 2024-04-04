В рамках 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдет матч «Ахмат» — «Оренбург». Игра начнется в 19:30 мск. «Ахмат» — «Оренбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ахмат»

Путь в 1/4 финала: «Ахмат» на групповом этапе играл с «Зенитом», «Балтикой» и «Крыльями Советов». В итоге команда заняла третье место.

За шесть матчей «Ахмат» набрал 7 очков. У клуба были две победы и четыре поражения.

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В 1/8 финала грозненцы встречались с «Волгарем» и обыграли соперника со счетом 2:1.

Последние матчи: Весной «Ахмат» провел четыре матча. Клуб два раза победил и потерпел два поражения.

Все прогнозы на футбол

«Ахмат» 2 марта взял верх над «Уралом» в РПЛ, а 9 марта прошел «Волгарь» в Кубке России.

В прошедшем месяце команда дважды уступила в гостях. Это произошло в матчах с «Динамо» и «Рубином».

Состояние команды: У «Ахмата» непонятная ситуация с главным тренером. Ранее СМИ писали, что Мирослава Ромащенко могут уволить.

Уже якобы найдена замена. Новым наставником грозненского клуба может стать Магомед Адиев.

Руководство «Ахмата» недовольно результатами. Сейчас команда находится на 12-й строчке в РПЛ, набрав 20 очков.

«Оренбург»

Путь в 1/4 финала: На групповом этапе «Оренбург» встречался с ЦСКА, «Сочи» и «Факелом». Команда заняла второе место и прошла дальше.

В 1/4 финала Пути РПЛ «Оренбург» играл со «Спартаком». Первая встреча прошла дома. Ее команда выиграла со счетом 1:0.

Но в Москве «Спартак» взял реванш. Красно-белые победили 3:1 и по сумме двух встреч прошли дальше. «Оренбург» вылетел в Путь регионов.

Последние матчи: «Оренбург» после возобновления сезона выступает не слишком успешно. Пока одержана только одна победа.

10 марта «Оренбург» на своем поле одолел «Балтику» (1:0). Помимо этого, были ничьи с ЦСКА (1:1) и «Факелом» (0:0), а также поражение от «Спартака» (1:3) в Кубке России.

Состояние команды: У обеих команд не лучшая ситуация в РПЛ. Есть риск не сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Ахмат» находится на 12-м месте, а «Оренбург» на 14-й строчке. В активе клубов по 20 очков.

В предстоящей встрече ни у кого нет права ошибку. Идет игра навылет. Проигравший покинет текущий розыгрыш Кубка России.

Статистика для ставок

«Ахмат» последний раз проигрывал на своем поле 4 ноября

В текущем розыгрыше Кубка России «Оренбург» побеждал в гостях «Факел» и «Сочи»

«Оренбург» последний раз обыгрывал «Ахмат» в октябре 2022 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.65, а победа «Оренбурга» — в 3.45.

ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

Прогноз: «Ахмат» находится под давлением. В команде может измениться главный тренер. Футболисты грозненского клуба должны настроиться и порадовать фанатов в домашней встрече.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.05.

Прогноз: Противостояние состоит из одного матча. Команды постараются максимально минимизировать ошибки. Не нужно ждать результативного футбола.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.95.