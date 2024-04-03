«Барселона» может перехватить Аморима у «Ливерпуля»

из лиссабонского «Спортинга» может стать новым главным тренером

Руководство «Барселоны» по-прежнему надеется, что сможет убедить Хави остаться в команде, но при этом ведет переговоры с португальцем, сообщает The Independent.

В каталонском клубе рассчитывают опередить «Ливерпуль», который тоже заинтересован в назначении 39-летнего специалиста.

Аморим стал основным кандидатом на пост главного тренера английского клуба после того, как стало известно, что Хаби Алонсо не уйдет из леверкузенского «Байера» этим летом.

Напомним, Хави в конце февраля объявил, что покинет «Барсу» в конце сезона.