ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конор Макгрегор«Чендлер — тот соперник, при котором Конор будет блистать» — громкое интервью Мойкано о возвращении Макгрегора
  • 11:43
    • Карпин: Еще неизвестно, останусь ли я в сборной России
  • 10:19
    • Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    «Барселона» может перехватить Аморима у «Ливерпуля»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Спортинг Лиссабон Португалия Ливерпуль АПЛ Футбол Англии
    Рубен Аморим из лиссабонского «Спортинга» может стать новым главным тренером «Барселоны».

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    Руководство «Барселоны» по-прежнему надеется, что сможет убедить Хави остаться в команде, но при этом ведет переговоры с португальцем, сообщает The Independent.

    В каталонском клубе рассчитывают опередить «Ливерпуль», который тоже заинтересован в назначении 39-летнего специалиста.

    Аморим стал основным кандидатом на пост главного тренера английского клуба после того, как стало известно, что Хаби Алонсо не уйдет из леверкузенского «Байера» этим летом.

  • В «Барселоне» заявили, что попытаются убедить Хави остаться главным тренером команды
  • Читайте по теме

    • Напомним, Хави в конце февраля объявил, что покинет «Барсу» в конце сезона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды покажут осторожный футбол
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Уральское дерби «Автомобилист» начнет так же ярко, как и предыдущие серии?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Поднимется ли «Манчестер Сити» с третьего места?
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Коллинз — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Роджерс — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры