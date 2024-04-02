начнут матч в 22:15 в английской Премьер-лиге, 02.04.2024.

Последний матч: «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 2.10 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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