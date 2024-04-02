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    «Шпоры» завоюют три очка

    «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 2 апреля 2024 года

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    «Вест Хэм»
    В рамках 31-го тура чемпионата Англии 2 апреля пройдет матч «Вест Хэм» — «Тоттенхэм». Игра начнется в 22:15 мск. «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2024 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:15 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» располагается на 7-й строчке в таблице. Команда набрала 44 очка в 30 встречах.

    У «молотобойцев» 12 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Клуб забил 49 голов и пропустил 54 мяча.

    Вест Хэм — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В марте «Вест Хэм» в АПЛ выиграл лишь один матч из четырех. 2 марта в гостях удалось победить «Эвертон» со счетом 3:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    Помимо этого, «Вест Хэм» сыграл вничью с «Бернли» (2:2) и «Астон Виллой» (1:1), а также уступил «Ньюкаслу» (3:4).

    Фанаты «молотобойцев» довольны, что команда продолжает борьбу в еврокубках. Ранее «Вест Хэм» вышел в четвертьфинал Лиги Европы. В 1/8 финала по сумме двух встреч был обыгран немецкий «Фрайбург» (0:1, 5:0).

    Не сыграют: Альварес (перебор желтых карточек).

    Состояние команды: В марте «Вест Хэм» в АПЛ играл не лучшим образом. Возможно, новый месяц команде удастся начать с победы.

    Но нельзя не похвалить «молотобойцев» за успешное выступление в Лиге Европы. Клуб пробился в четвертьфинал. Следующим соперником «Вест Хэма» станет леверкузенский «Байер».

    «Вест Хэм» дома не проигрывает с 11 февраля. Тогда команда на своем поле по всем статьям уступила лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:6.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов на сезон-2024/25. Но пока команде не удается закрепиться в топ-4.

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    • «Шпоры» занимают 5-е место в таблице, набрав 56 очков. Отставание от «Астон Виллы», которая идет на 4-й строчке, составляет три балла.

    У «Тоттенхэма» по итогам 29 матчей 17 побед, 5 ничьих и 7 поражений. Команда 61 раз поразила ворота соперника и 43 раза пропустила в свои.

    Последние матчи: «Шпоры» неплохо выглядели в марте. В четырех матчах АПЛ одержаны три победы.

    Ранее «Тоттенхэм» взял верх над «Кристал Пэлас» (3:1), «Астон Виллой» (4:0) и «Лутоном» (2:1). Поражение было одно — 16 марта в гостях от «Фулхэма» (0:3).

    Не сыграют: Сессеньон, Соломон, Форстер (травмы).

    Состояние команды: «Тоттенхэм» намерен в следующем сезоне выступить в еврокубках. Конечно, приоритет — это Лига чемпионов. Но пока попадание в самый престижный клубный турнир под вопросом.

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    «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне можно назвать королем камбэков. Команда часто пропускает первой, а потом добивается волевых побед. Безусловно, характера «шпорам» не занимать.

    Нельзя сказать, что «Тоттенхэм» удачно играет на выезде. В последних десяти гостевых матчах АПЛ одержаны четыре победы. Удастся ли завоевать три очка на чужом поле в противостоянии с «Вест Хэмом»?

    Статистика для ставок

    • «Вест Хэм» в марте одержал в АПЛ только одну победу

    • «Тоттенхэм» в четырех последних матчах чемпионата Англии выиграл трижды

    • В первом круге «шпоры» неожиданно уступили дома со счетом 1:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 4.05, а победа «Вест Хэма» — в 3.05.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.40, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.81.

    Прогноз: «Тоттенхэм» борется за место в топ-4. Команде нужно стараться побеждать в каждом матче. В предстоящей встрече гости завоюют три очка.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.10.

    Прогноз: Ожидается результативная игра. Никто не станет закрываться в своей штрафной. Команды за 90 минут забьют минимум четыре гола.

    Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на футбол. «Шпоры» завоюют три очка
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