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    «Спартак» — «Зенит». Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»

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    «Спартак» — «Зенит»
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    «Спартак» — «Зенит»
    Московский «Спартак» сыграет дома с «Зенитом» в рамках первого матча полуфинала Кубка России. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Спартак»

    «Спартак» забронировал за собой первую строчку в группе с московским «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН». «Красно-белые» набрали 12 очков в 6-ти матчах и на 2 балла опередили своих ближайших преследователей.

    В четвертьфинале по результатам жеребьевки «Спартаку» выпал «Оренбург». Подопечные Абаскаля проиграли первый матч на выезде с голом Титкова с пенальти на 10-й минуте и удалением Рябчука на 40-й (0:1). В ответной встрече спустя 3,5 месяца «Спартак» взял реванш дома, обыграв соперника со счетом 3:1 и оформив путевку в полуфинал.

    В крайнем туре чемпионата России «красно-белые» на своем поле не смогли забить «Уралу» (0:0). После рестарта турнира у «Спартака» нет забитых мячей и только два набранных очка в 3-х матчах.

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    «Зенит»

    Клуб из Санкт-Петербурга в этом сезоне намерен сделать золотой дубль. Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ после 21-го матча, а также пробилась в полуфинал кубка страны.

    На групповой стадии Кубка России «Зенит» занял первую строчку, обойдя «Балтику», «Ахмат» и «Крылья Советов». В четвертьфинале турнира «сине-бело-голубые» по сумме двух встреч не без труда обыграли московское «Динамо» (0:1 в гостях и 2:0 дома).

    В крайнем туре чемпионата России «Зенит» со счетом 1:1 сыграл вничью с «Крыльями Советов» в гостях. На гол Шитова в дебюте встречи гости ответили точным ударом Артура в середине первого тайма.

    Личные встречи

    Команды дважды встречались между собой в рамках чемпионата России. Матч в Москве завершился победой «Зенита» со счетом 3:1, а в Санкт-Петербурге была зафиксирована нулевая ничья.

    Всего в 10-ти последних встречах на счету «Зенита» 7 побед, «Спартак» оказался сильнее в одном случае и дважды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» с коэффициентом 2.25.

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