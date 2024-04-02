Последний матч: «Эвертон» — «Ньюкасл» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эвертон». Коэффициент ставки — 1.95.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Ньюкасл»).
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