начнут матч в 21:30 в чемпионате Англии по футболу, 02.04.2024.

Последний матч: «Эвертон» — «Ньюкасл» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эвертон». Коэффициент ставки — 1.95 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Ньюкасл»).

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