«Родина» — «Тюмень»
Футбол. Чемпионат России. Первая лига
На данный момент «Родина» находится на пятом месте в таблице. В активе команды 44 очка по итогам 22-х встреч. У «Родины» есть шансы повыситься в классе. Возможно, в следующем сезоне болельщики увидят клуб в РПЛ.
Два последних апрельских матча «Родина» провалила. Были зафиксированы поражения. Ранее команда уступила «Химкам» (1:2) и «СКА-Хабаровску» (1:2).
«Тюмень» вряд ли претендует на повышение в классе. Команда находится на 8-й строчке и, скорее всего, закончит сезон в первой части таблицы. В 28 матчах набрано 41 очко.
В текущем месяце «Тюмень» из четырех встреч выиграла лишь одну. 13 апреля удалось победить «Волгарь» со счетом 2:1. В первом круге «Тюмень» и «Родина» сыграли вничью 2:2.
Ставка: Обе забьют за 1.99.
«Ковентри» — «Ипсвич»
Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип
«Ковентри» доигрывает нынешний сезон. Сейчас команда находится в топ-9. В 44-х матчах набрано 64 очка. У «Ковентри» 17 побед, 13 ничьих и 14 поражений..
В Чемпионшипе «Ковентри» не побеждает с 6 апреля. Тогда дома удалось обыграть «Лидс» со счетом 2:1.
В нынешнем сезоне «Ковентри» приятно удивил отличным выступлением в Кубке Англии. Команда добралась до полуфинала, однако там уступила «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.
«Ипсвич» рвется в АПЛ. Главный вопрос — будет завоевана прямая путевка или придется решать задачу через стыковые матчи.
Сейчас «Ипсвич» находится на третьей строчке в таблице Чемпионшипа. В активе клуба 90 очков по итогам 44-х встреч.
В трех последних матчах «Ипсвич» не победил и не проиграл. Ничейная серия явно затянулась. Удастся ли команде завоевать три очка на чужом поле?
Ставка: Победа «Ипсвича» за 1.75.
«Бавария» — «Реал» Мадрид
Футбол. Лига чемпионов
В этом году «Бавария» провалила внутренние турниры. Спасти сезон может победа в Лиге чемпионов. Дуэль против «Реала» подопечные Томаса Тухеля начинают в Мюнхене.
У «Баварии» четырехматчевая выигрышная серия. Есть шансы добиться успеха и в предстоящей встрече.
Фанаты «Баварию» рассчитывают на отличную игру Гарри Кейна в атаке. Средняя результативность форварда — один гол за матч. Англичанин уже оформил себе «Золотую бутсу» по итогам сезона. Это самый результативный год в карьере нападающего.
Ранее Карло Анчелотти провел ротацию состава в матче с «Реалом Сосьедад». Но даже в таком экспериментальном виде команда завоевала три очка.
В Мюнхене «Реал», скорее всего, будет играть вторым номером. Букмекеры считают фаворитом «Баварию». Однако результат матча предсказать крайне сложно. «Реал» способен преподнести сюрприз с любым соперником.
Ставка: «Бавария» не проиграет за 1.46.
Общий коэффициент — 5.08.