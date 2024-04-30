ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ДиасТрансферный дайджест. 23-29 апреля Мирра АндрееваРублев прервал неприятную серию, Надаль удивил, Циципас расстроил, а Мирра Андреева порадовала Богдан ГуськовПерез разнес Николау, Гуськов нокаутировал Спэнна. Обзор карда UFC Vegas 91
  • 15:04
    • «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и упустил шанс обойти «Зенит»
  • 13:42
    • Тьяго Силва заявил, что уходит из «Челси»
  • 17:40
    • В «МЮ» только три игрока входят в список неприкасаемых, остальных могут продать
  • 17:13
    • «Рубин» и «Урал» сыграли вничью
    Все новости спорта

    «Бавария» не проиграет «Реалу», «Ипсвич» добьется победы на чужом поле

    Экспресс дня 30 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 апреля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в российской Первой лиге, английском Чемпионшипе и Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Родина» — «Тюмень»

    Футбол. Чемпионат России. Первая лига

    На данный момент «Родина» находится на пятом месте в таблице. В активе команды 44 очка по итогам 22-х встреч. У «Родины» есть шансы повыситься в классе. Возможно, в следующем сезоне болельщики увидят клуб в РПЛ.

    Два последних апрельских матча «Родина» провалила. Были зафиксированы поражения. Ранее команда уступила «Химкам» (1:2) и «СКА-Хабаровску» (1:2).

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Тюмень» вряд ли претендует на повышение в классе. Команда находится на 8-й строчке и, скорее всего, закончит сезон в первой части таблицы. В 28 матчах набрано 41 очко.

    В текущем месяце «Тюмень» из четырех встреч выиграла лишь одну. 13 апреля удалось победить «Волгарь» со счетом 2:1. В первом круге «Тюмень» и «Родина» сыграли вничью 2:2.

    Ставка: Обе забьют за 1.99.

    «Ковентри» — «Ипсвич»

    Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип

    «Ковентри» доигрывает нынешний сезон. Сейчас команда находится в топ-9. В 44-х матчах набрано 64 очка. У «Ковентри» 17 побед, 13 ничьих и 14 поражений..

    В Чемпионшипе «Ковентри» не побеждает с 6 апреля. Тогда дома удалось обыграть «Лидс» со счетом 2:1.

    В нынешнем сезоне «Ковентри» приятно удивил отличным выступлением в Кубке Англии. Команда добралась до полуфинала, однако там уступила «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.

  • Беспорядок в «Лестере». Когда даже выход в АПЛ не в радость
  • Кажется, английской Премьер-лиге придется наказать еще один клуб
  • 24/04/2024

    • «Ипсвич» рвется в АПЛ. Главный вопрос — будет завоевана прямая путевка или придется решать задачу через стыковые матчи.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Сейчас «Ипсвич» находится на третьей строчке в таблице Чемпионшипа. В активе клуба 90 очков по итогам 44-х встреч.

    В трех последних матчах «Ипсвич» не победил и не проиграл. Ничейная серия явно затянулась. Удастся ли команде завоевать три очка на чужом поле?

    Ставка: Победа «Ипсвича» за 1.75.

    «Бавария» — «Реал» Мадрид

    Футбол. Лига чемпионов

    В этом году «Бавария» провалила внутренние турниры. Спасти сезон может победа в Лиге чемпионов. Дуэль против «Реала» подопечные Томаса Тухеля начинают в Мюнхене.

    У «Баварии» четырехматчевая выигрышная серия. Есть шансы добиться успеха и в предстоящей встрече.

    Фанаты «Баварию» рассчитывают на отличную игру Гарри Кейна в атаке. Средняя результативность форварда — один гол за матч. Англичанин уже оформил себе «Золотую бутсу» по итогам сезона. Это самый результативный год в карьере нападающего.

    Все прогнозы на футбол

    Ранее Карло Анчелотти провел ротацию состава в матче с «Реалом Сосьедад». Но даже в таком экспериментальном виде команда завоевала три очка.

    В Мюнхене «Реал», скорее всего, будет играть вторым номером. Букмекеры считают фаворитом «Баварию». Однако результат матча предсказать крайне сложно. «Реал» способен преподнести сюрприз с любым соперником.

    Ставка: «Бавария» не проиграет за 1.46.

    Общий коэффициент — 5.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Надаль — Качин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Сочи — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Полесье — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Путинцева — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Коболли — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Дженоа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Престон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.79
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Эштрела — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 30 апреля с коэффициентом 5.08. Дата матча: 30.04.2024. Экспресс. «Бавария» не проиграет «Реалу», «Ипсвич» добьется победы на чужом поле
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры