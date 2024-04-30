В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в российской Первой лиге, английском Чемпионшипе и Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Родина» — «Тюмень»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

На данный момент «Родина» находится на пятом месте в таблице. В активе команды 44 очка по итогам 22-х встреч. У «Родины» есть шансы повыситься в классе. Возможно, в следующем сезоне болельщики увидят клуб в РПЛ.

Два последних апрельских матча «Родина» провалила. Были зафиксированы поражения. Ранее команда уступила «Химкам» (1:2) и «СКА-Хабаровску» (1:2).

Календарь и таблица ФНЛ

«Тюмень» вряд ли претендует на повышение в классе. Команда находится на 8-й строчке и, скорее всего, закончит сезон в первой части таблицы. В 28 матчах набрано 41 очко.

В текущем месяце «Тюмень» из четырех встреч выиграла лишь одну. 13 апреля удалось победить «Волгарь» со счетом 2:1. В первом круге «Тюмень» и «Родина» сыграли вничью 2:2.

Ставка: Обе забьют за 1.99.

«Ковентри» — «Ипсвич»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип

«Ковентри» доигрывает нынешний сезон. Сейчас команда находится в топ-9. В 44-х матчах набрано 64 очка. У «Ковентри» 17 побед, 13 ничьих и 14 поражений..

В Чемпионшипе «Ковентри» не побеждает с 6 апреля. Тогда дома удалось обыграть «Лидс» со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне «Ковентри» приятно удивил отличным выступлением в Кубке Англии. Команда добралась до полуфинала, однако там уступила «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.

«Ипсвич» рвется в АПЛ. Главный вопрос — будет завоевана прямая путевка или придется решать задачу через стыковые матчи.

Сейчас «Ипсвич» находится на третьей строчке в таблице Чемпионшипа. В активе клуба 90 очков по итогам 44-х встреч.

В трех последних матчах «Ипсвич» не победил и не проиграл. Ничейная серия явно затянулась. Удастся ли команде завоевать три очка на чужом поле?

Ставка: Победа «Ипсвича» за 1.75.

«Бавария» — «Реал» Мадрид

Футбол. Лига чемпионов

В этом году «Бавария» провалила внутренние турниры. Спасти сезон может победа в Лиге чемпионов. Дуэль против «Реала» подопечные Томаса Тухеля начинают в Мюнхене.

У «Баварии» четырехматчевая выигрышная серия. Есть шансы добиться успеха и в предстоящей встрече.

Фанаты «Баварию» рассчитывают на отличную игру Гарри Кейна в атаке. Средняя результативность форварда — один гол за матч. Англичанин уже оформил себе «Золотую бутсу» по итогам сезона. Это самый результативный год в карьере нападающего.

Все прогнозы на футбол

Ранее Карло Анчелотти провел ротацию состава в матче с «Реалом Сосьедад». Но даже в таком экспериментальном виде команда завоевала три очка.

В Мюнхене «Реал», скорее всего, будет играть вторым номером. Букмекеры считают фаворитом «Баварию». Однако результат матча предсказать крайне сложно. «Реал» способен преподнести сюрприз с любым соперником.

Ставка: «Бавария» не проиграет за 1.46.

Общий коэффициент — 5.08.