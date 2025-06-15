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    Мюнхенцы не оставят и следа от «Окленда»

    Бавария — Окленд Сити: 2.45 — ставка на исход и прогноз на матч группового этапа Клубного чемпионата мира

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Окленд Сити»
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    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»
    «Бавария» встретится с «Окленд Сити» в рамках 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (группа С). Поединок пройдет 15 июня и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Окленд Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Группа C 15 Июня 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 19:00 Окленд Сити

    Окленд Сити

  • Клубный ЧМ. Группа C
    •

    «Бавария»

    Перед стартом: Мюнхенцы уверенно стали чемпионом Германии в прошедшем сезоне, а теперь попытают счастье на Клубном чемпионате мира. Причем, у «Баварии» неплохие шансы.

    Дело в том, что немецкая команда попала в группу КЧМ, в которой у нее просто нет равных конкурентов. «Бавария» на групповом этапе встретится с «Бока Хуниорс», «Бенфикой» и «Окленд Сити».

    Бавария — Окленд Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке Бундеслиги мюнхенцы разгромили «Хоффенхайм» со счетом 4:0, а до этого «Бавария» оказалась сильнее «Боруссии» М (2:0).

    Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 7-и матчей подряд. За этот период «Бавария» трижды сыграла вничью и 4 раза победила. В последних 5-и встречах у мюнхенцев 16 забитых мячей.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Тарек Бухманн, Алфонсо Дэйвис и Хироки Ито (у всех — травмы).

    Состояние команды: Безусловно, «Бавария» считается одним из фаворитов в борьбе за победу на КЧМ. На групповой стадии мюнхенцам необходимо серьезно отнестись к своим соперникам, чтобы не случилось страшного провала...

    К тому же, «Баварии» наверняка поможет результативный нападающий Гарри Кейн, который стабильно забивает голы. Может быть, именно он станет лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира?

    «Окленд Сити»

    Перед стартом: Эта команда из Новой Зеландии провела отличный сезон в своей стране, а также выиграла Лигу чемпионов Океании, обыграв в финале «Хекари Юнайтед» (2:0).

    Несмотря на это, «Окленд» будет считаться одним из главных аутсайдеров на турнире. Будет большим достижением, если у команды в какой-то момент появится шанс не занять последнюю 4-ю строчку в группе.

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    • Последние матчи: На групповом этапе Лиги чемпионов Океании «Окленд» выиграл практически все матчи. За исключением, ничья с «Ревой» (1:1).

    До этого команда обыгрывала «Тигу Спорт» (2:0) и «Пирэ» (1:0). Стоит отметить, что «Окленд» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей во всех турнирах (7 побед и 1 ничья).

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    Состояние команды: Возможно, именно «Окленд Сити» и совершит чудо, дав бой сильным соперникам в лице «Баварии», «Бока Хуниорс» и «Бенфики», но верится в это с трудом...

    В последнее время команда играет в обороне супер-надежно, пропустив за последние 8 матчей всего 3 мяча. Стоит отметить, что у «Окленда» не было в соперниках такого гранда, как «Бавария».

    Статистика для ставок

    • «Бавария» не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей во всех турнирах

    • «Окленд Сити» одержал 7 побед в последних 8-и встречах, а также однажды сыграл вничью

    • В последних 8-и встречах «Окленд Сити» пропустил только 3 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.01, победа «Окленд Сити» — 70.00, ничья — за 25.00.

    ТБ 4,5 и ТМ 4,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20 сооветственно.

    Прогноз: «Бавария» вполне способна начать активно, задушив соперника сразу.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Баварии» 2.5 больше в 1-м тайме за 2.45.

    Прогноз: Ну конечно «Бавария» разгромит соперника из Новой Зеландии. Уровень игры у команды совершенно разный...

    Ставка: Победа «Баварии» с форой (-4.5) за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бавария — Окленд Сити?

    Матч Бавария — Окленд Сити состоится 15 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бавария — Окленд Сити?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Баварии» 2.5 больше в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бавария — Окленд Сити?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Баварии» 2.5 больше в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.45.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария — Окленд Сити?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бавария — Окленд Сити?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.01, победа «Окленд Сити» — 70.00, ничья — за 25.00.

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    Бавария — Окленд Сити: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 15.06.202519:00. Мюнхенцы не оставят и следа от «Окленда»
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