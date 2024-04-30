Источник: В «Ливерпуле» уверены, что Салах не уйдет этим летом

считают, чтоне уйдет из команды этим летом.

По информации The Athletic, руководство и будущий главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сохраняют сдержанную уверенность по поводу будущего Салаха.

Они ожидают, что египетский нападающий останется на «Энфилде» еще как минимум на сезон.

Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2025 года.

Также отмечается, что 31-летний футболист склоняется к тому, чтобы продолжить выступления за «Ливерпуль».

В прошлом году Салаха хотел приобрести «Аль-Иттихад», но «Ливерпуль» отказался вести переговоры, несмотря на то, что саудовцы предлагали за лидера «красных» до 200 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 65 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 29 матчей, забил 17 мячей и сделал девять результативных передач.