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    Источник: В «Ливерпуле» уверены, что Салах не уйдет этим летом

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    В «Ливерпуле» считают, что Мохамед Салах не уйдет из команды этим летом.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    По информации The Athletic, руководство и будущий главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сохраняют сдержанную уверенность по поводу будущего Салаха.

    Они ожидают, что египетский нападающий останется на «Энфилде» еще как минимум на сезон.

    Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2025 года.

    Также отмечается, что 31-летний футболист склоняется к тому, чтобы продолжить выступления за «Ливерпуль».

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    • В прошлом году Салаха хотел приобрести «Аль-Иттихад», но «Ливерпуль» отказался вести переговоры, несмотря на то, что саудовцы предлагали за лидера «красных» до 200 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость Салаха в 65 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 29 матчей, забил 17 мячей и сделал девять результативных передач.

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