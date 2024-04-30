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    Вернется ли «Ипсвич» на проходное в АПЛ место?

    «Ковентри» — «Ипсвич». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 30 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Ипсвич»
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    Джордж Эдмундссон
    Во вторник, 30 апреля, в 44-м туре английского Чемпионшипа «Ковентри» на своем поле примет «Ипсвич». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Ковентри» — «Ипсвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Апреля 2024 года
    Ковентри Сити
  • Ковентри
    •  Ковентри Сити 22:00 Ипсвич Таун Ипсвич Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Ковентри»

    Турнирное положение: По итогам 44 матчей второго дивизиона «Ковентри» занимает девятое место с 64 баллами и разницей мячей 68-55.

    Команда на восемь очков отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу, которая начинается с шестой позиции.

    Ковентри Сити — Ипсвич Таун: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева в прошлом туре Чемпионшипа на чужом поле сыграли вничью. Клуб поделил очки с «Блэкберном» (0:0).

    Эта ничья прервала серию поражений в четыре поединка, которые пришлись на национальное первенство и Кубок Англии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Бинкс, Торп, Тавареш, Сакамото — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Ковентри» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одной ничьей.

    Такая форма привела к тому, что коллектив не только еще сильнее отстал от зоны плей-офф за выход в АПЛ, но и вылетел из Кубка Англии, в драматичной борьбе проиграв «МЮ».

    Хаджи Райт — главная атакующая сила «Ковентри» с 15 голами в активе.

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: По итогам 44 матчей второго дивизиона «Ипсвич» занимает третью позицию с 90 баллами и разницей мячей 88-56.

    Команда находится в зоне плей-офф за выход в Премьер-лигу и уступает второй позиции, которая дает путевку в АПЛ, по дополнительным показателям.

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    • Последние матчи: гости в прошлом туре на чужом поле потеряли очки. Клуб в результативной игре разошелся миром с «Халл Сити» (3:3).

    Эта ничья продолжила серию мировых клуба в три поединка, которые пришлись на Чемпионшип.

    Не сыграют: Уильямс, Донасьен — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках во втором английском дивизионе «Ипсвич» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

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    Такая форма привела к тому, что «Трактористы» потеряли вторую проходную в АПЛ позицию, и если в последних двух турах не исправит ситуацию, их ожидают выступления в плей-офф.

    Броадхед и Чаплин — самые результативные игроки «Ипсвича» с 13 голами в активе.

    Статистика для ставок

    • в 13 из 14 последних матчей «Ковентри» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Ковентри» проиграл

    • в четырех последних матчах «Ипсвич» не выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.75, победа «Ковентри» — в 3.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.29.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости не выиграли. Не смогли победить они и в трех из четырех последних поединков.

    Несмотря на то, что в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли, они все же играют дома.

    Ставка: «Ипсвич» не выиграет за 1.91.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет ничья, ведь так было в трех последних матчах.

    Ставка: ничья за 3.75

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    Ставка и прогноз на матч «Ковентри» — «Ипсвич» с коэффициентом 1.91. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Ипсвич» на проходное в АПЛ место?
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