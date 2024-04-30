Испанец Рафаэль Надаль сыграет против чеха Иржи Легечки в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 22:30 мск. Надаль — Легечка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Надаль

Рафа выиграл три матча подряд — безусловно, это серьезное событие на фоне всех его недавних проблем.

В понедельник грунтовый король одержал победу над Педро Качином — 6:1, 6:7, 6:3.

Все-таки была уверенность, что Надалю не придется играть третий сет против соперника, у которого не так давно была серия из 15-ти поражений.

Но, может, даже хорошо, что ему пришлось провести на корте три часа. Больше геймов, больше сетов и напряженных розыгрышей — для Надаля это сейчас очень важно в контексте подготовки к «Ролан Гаррос».

Вот что Рафа сказал после матча: «я получаю удовольствие. Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра с утра. Не знаю. Я не забегаю вперед, живу сегодняшним днем. Я получаю удовольствие, для меня невероятно важно выступить на домашнем турнире. Я делаю все возможное, чтобы продолжать мечтать». С настроем, похоже, все в порядке, и это не может не радовать.

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Главным же событием пока остается уверенная победа Надаля над австралийцем Алексом Де Минором (7:6, 6:3) во втором круге.

Легечка

Иржи попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче чешский теннисист выиграл у серба Хамада Медьедовича со счетом 7:5, 6:4.

После этого Легечка остановил автора пока что главной сенсации на этом турнире — Тьяго Монтейро. Бразилец во втором раунде тормознул грека Стефаноса Циципаса.

Легечка тоже было непросто в матче с Монтейро, о чем свидетельствует в том числе счет — 6:4, 7:6.

Ранее в этом сезоне Легечка выиграл турнир в Аделаиде и дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Надаля в этом матче можно поставить за 1.92, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.89.

Прогноз: Рафа здорово играл в недавних матчах, это факт. Но успеет ли он полноценно восстановиться после трехчасовой встречи с Качином? Скорее всего, нет, учитывая ситуацию испанца, который проводит всего лишь третий турнир за последние полтора года.

Очевидно, что сейчас опасно ставить на победу Надаля. Грунтовому королю может не хватить топлива на весь матч.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки с форой по геймам (-1,5) за 2.08.