Надаль
Рафа выиграл три матча подряд — безусловно, это серьезное событие на фоне всех его недавних проблем.
В понедельник грунтовый король одержал победу над Педро Качином — 6:1, 6:7, 6:3.
Все-таки была уверенность, что Надалю не придется играть третий сет против соперника, у которого не так давно была серия из 15-ти поражений.
Но, может, даже хорошо, что ему пришлось провести на корте три часа. Больше геймов, больше сетов и напряженных розыгрышей — для Надаля это сейчас очень важно в контексте подготовки к «Ролан Гаррос».
Вот что Рафа сказал после матча: «я получаю удовольствие. Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра с утра. Не знаю. Я не забегаю вперед, живу сегодняшним днем. Я получаю удовольствие, для меня невероятно важно выступить на домашнем турнире. Я делаю все возможное, чтобы продолжать мечтать». С настроем, похоже, все в порядке, и это не может не радовать.
Главным же событием пока остается уверенная победа Надаля над австралийцем Алексом Де Минором (7:6, 6:3) во втором круге.
Легечка
Иржи попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче чешский теннисист выиграл у серба Хамада Медьедовича со счетом 7:5, 6:4.
После этого Легечка остановил автора пока что главной сенсации на этом турнире — Тьяго Монтейро. Бразилец во втором раунде тормознул грека Стефаноса Циципаса.
Легечка тоже было непросто в матче с Монтейро, о чем свидетельствует в том числе счет — 6:4, 7:6.
Ранее в этом сезоне Легечка выиграл турнир в Аделаиде и дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Надаля в этом матче можно поставить за 1.92, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.89.
Прогноз: Рафа здорово играл в недавних матчах, это факт. Но успеет ли он полноценно восстановиться после трехчасовой встречи с Качином? Скорее всего, нет, учитывая ситуацию испанца, который проводит всего лишь третий турнир за последние полтора года.
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Очевидно, что сейчас опасно ставить на победу Надаля. Грунтовому королю может не хватить топлива на весь матч.
Рекомендуемая ставка: победа Легечки с форой по геймам (-1,5) за 2.08.