«Ньюкасл»
Турнирное положение: По итогам 30 матчей АПЛ «Ньюкасл» занимает восьмое место с 43 очками и разницей мячей 63-51.
Команда на четыре очка отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому сохраняет не самые плохие шансы попасть в континентальные турниры.
Ньюкасл — Эвертон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Сороки» в драматичной игре одолели «Вест Хэм» — 4:3.
А перед этим хозяева уступили. В рамках четвертьфинала Кубка Англии они проиграли на выезде «Манчестер Сити» (0:2), пропустив два безоветных мяча.
Не сыграют: Ботман, Поуп, Жоэлинтон, Уилсон, Майли — у всех травмы. Дисквалифицирован — Тонали.
Состояние команды: в последних семи поединках во всех турнирах «Ньюкасл» одержал три победы при трех поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что такая форма говорит о нестабильности коллектива, тем не менее, на своем поле он демонстрирует неплохие результаты, не проиграв в четырех последних домашних матчах.
Александер Исак — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 14 голами.
«Эвертон»
Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Эвертон» занимает 16-е место с 25 очками и разницей мячей 30-41.
Команда на три очка опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона под вопросом.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Мерсисайдцы уступили «Борнмуту» (1:2), пропустив решающий мяч на 90+1-й минуте.
Это поражение стало третьим кряду для «Ирисок» в поединках, которые пришлись на чемпионат Англии.
Не сыграют: Травмированные — Доббин, Алли и Данжума, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в последних девяти поединках (все — в рамках АПЛ) «Эвертон» ни разу не победил при четырех ничьих и пяти поражениях.
Такие результаты не то, что не позволяют клубу отдалиться от зоны вылета, а наоборот столкнуться с «трясиной» нос к носу.
Абдулай Дукуре — лучший бомбардир клуба в АПЛ с шестью голами.
Статистика для ставок
- в восьми из 10 последних матчей «Ньюкасла» забивали оба соперника
- в четырех последних матчах «Ньюкасла» было забито больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Эвертона» было забито меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.90, победа «Эвертона» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: в трех последних матчах гости проиграли. Мерсисайдцы явно пребывают в кризисе.
При этом в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли.
Ставка: «Ньюкасл» победит за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей было забито больше 2,5 голов, а в трех последних матчах гости проиграли.
Ставка: «Ньюкасл» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.70