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    Продолжатся ли неудачи «Эвертона»?

    «Ньюкасл» — «Эвертон». Ставка за 1.95 и прогноз на АПЛ 2 апреля 2024 года

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    «Эвертон» пребывает в кризисе
    «Ньюкасл» — «Эвертон». Матч пройдет в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги, начало — 21:30 (мск) «Ньюкасл» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2024 года
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей АПЛ «Ньюкасл» занимает восьмое место с 43 очками и разницей мячей 63-51.

    Команда на четыре очка отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому сохраняет не самые плохие шансы попасть в континентальные турниры.

    Ньюкасл — Эвертон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. «Сороки» в драматичной игре одолели «Вест Хэм» — 4:3.

    А перед этим хозяева уступили. В рамках четвертьфинала Кубка Англии они проиграли на выезде «Манчестер Сити» (0:2), пропустив два безоветных мяча.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Ботман, Поуп, Жоэлинтон, Уилсон, Майли — у всех травмы. Дисквалифицирован — Тонали.

    Состояние команды: в последних семи поединках во всех турнирах «Ньюкасл» одержал три победы при трех поражениях и одной ничьей.

    Очевидно, что такая форма говорит о нестабильности коллектива, тем не менее, на своем поле он демонстрирует неплохие результаты, не проиграв в четырех последних домашних матчах.

    Александер Исак — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 14 голами.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Эвертон» занимает 16-е место с 25 очками и разницей мячей 30-41.

    Команда на три очка опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона под вопросом.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Мерсисайдцы уступили «Борнмуту» (1:2), пропустив решающий мяч на 90+1-й минуте.

    Это поражение стало третьим кряду для «Ирисок» в поединках, которые пришлись на чемпионат Англии.

    Не сыграют: Травмированные — Доббин, Алли и Данжума, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних девяти поединках (все — в рамках АПЛ) «Эвертон» ни разу не победил при четырех ничьих и пяти поражениях.

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    Такие результаты не то, что не позволяют клубу отдалиться от зоны вылета, а наоборот столкнуться с «трясиной» нос к носу.

    Абдулай Дукуре — лучший бомбардир клуба в АПЛ с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из 10 последних матчей «Ньюкасла» забивали оба соперника

    • в четырех последних матчах «Ньюкасла» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Эвертона» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.90, победа «Эвертона» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в трех последних матчах гости проиграли. Мерсисайдцы явно пребывают в кризисе.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли.

    Ставка: «Ньюкасл» победит за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей было забито больше 2,5 голов, а в трех последних матчах гости проиграли.

    Ставка: «Ньюкасл» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.70

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    Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эвертон» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на футбол. Продолжатся ли неудачи «Эвертона»?
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