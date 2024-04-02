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    Защитник «Барселоны» перейдет в «Атлетико»

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    «Барселона» решила не продлевать контракт с Маркосом Алонсо.

    Маркос Алонсо
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    Маркос Алонсо

    По данным испанских СМИ, 33-летний футболист покинет каталонский клуб в статусе свободного агента.

    При этом Diario SPORT утверждает, что Алонсо уже согласовал условия личного контракта с мадридским «Атлетико».

    Отец Маркоса, завершивший карьеру в 1991 году, успел поиграть и за «Барселону», и за «Атлетико».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Алонсо в три миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Барсу» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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