Защитник «Барселоны» перейдет в «Атлетико»

решила не продлевать контракт с

По данным испанских СМИ, 33-летний футболист покинет каталонский клуб в статусе свободного агента.

При этом Diario SPORT утверждает, что Алонсо уже согласовал условия личного контракта с мадридским «Атлетико».

Отец Маркоса, завершивший карьеру в 1991 году, успел поиграть и за «Барселону», и за «Атлетико».

Transfermarkt оценивает стоимость Алонсо в три миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Барсу» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.