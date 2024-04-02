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    Энрике о ситуации с Мбаппе: Забавно видеть, как обсуждают ложь из новостей

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о возможном конфликте с нападающим команды Килианом Мбаппе из-за того, что наставник парижан решил заменить форварда на 65-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 с «Марселем» (2:0).

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Забавно видеть, как обсуждают ложь из новостей. Это то, что порождает, и то, что происходит с журналистикой. Кто-то выдумал это оскорбление, и отсюда возникают домыслы.

    Я нахожусь в полном спокойствии, делаю свою работу в меру своих возможностей. Знаю, какую роль я играю в этой игре», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

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  • 27/03/2024

    • Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мбаппе оскорбил главного тренера ПСЖ после замены.

    В нынешнем сезоне форвард провел 25 матчей за парижан в Лиге 1, забил 24 гола и сделал 5 голевых передач.

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