Энрике о ситуации с Мбаппе: Забавно видеть, как обсуждают ложь из новостей

Главный тренервысказался о возможном конфликте с нападающим командыиз-за того, что наставник парижан решил заменить форварда на 65-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 с(2:0).

«Забавно видеть, как обсуждают ложь из новостей. Это то, что порождает, и то, что происходит с журналистикой. Кто-то выдумал это оскорбление, и отсюда возникают домыслы.

Я нахожусь в полном спокойствии, делаю свою работу в меру своих возможностей. Знаю, какую роль я играю в этой игре», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мбаппе оскорбил главного тренера ПСЖ после замены.

В нынешнем сезоне форвард провел 25 матчей за парижан в Лиге 1, забил 24 гола и сделал 5 голевых передач.