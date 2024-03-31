Умяров: Уже не первый раз «Спартаку» не удается реализовать свои моменты

Хавбек «Спартака»рассказал, сказывается ли отсутствие нидерландского нападающегона реализацию красно-белых.

Ранее московский клуб на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (0:0).

«Уже не первый раз "Спартаку" не удаётся реализовать свои моменты. Не хватает спокойствия и хладнокровия. Над этим мы сейчас работаем. Будем стараться исправлять это в ближайшем кубковом матче», — сказал Умяров «Чемпионату».

29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Ранее его не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с санкт-петербургским «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.