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    Гранат: Личка просто ищет оправдание

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    Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на поражение бело-голубых в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «По игре было видно, что "Ростов" был готов к сопернику, а "Динамо" — абсолютно нет. Это при том, что Карпин уезжал в сборную России и успел даже поработать в клубе за это время. Хотя, с другой стороны, лучше пусть "Динамо" проиграет один раз с крупным счётом, нежели чем несколько раз с мелким счётом. Может быть, это поражение станет отправной точкой для "Динамо", чтобы команда стала более серьёзно относиться к играм, раз ведут борьбу за высокие места.

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    Мне кажется, что слова Лички об уезде игроков команды в сборные — это оправдание. Тренер просто ищет оправдание. Посмотрите, как яростно боролись футболисты "Ростова" и как боролись игроки "Динамо". Футболисты московской команды отдавали всю инициативу и ошибались на ровном месте», — сказал Гранат «Чемпионату».

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