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    Силкин: «Динамо» вне чемпионской гонки, уже всё понятно

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    Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о крупном поражении «бело-голубых» в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

    Сергей Силкин
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    Сергей Силкин

    «Конечно, результат в матче "Динамо" — "Ростов" очень неожиданный. Я же говорил, что "Динамо" было раздербанено. Кто-то тренировался дома, кто-то находился в сборной, кто-то играл, а кто-то нет. Получается, что у команды не получилось целостной игры.

    У "Ростова" получилась игра, потому что играли на выезде. Хоть это была первая выездная победа, но они понимали, что будет очень сложно. Я думаю, что созданные моменты "Ростовом" как раз таки показали, что можно играть с "Динамо".

    Естественно, счёт по игре, даже "Динамо" могло ещё больше пропустить. Я думаю, что "Динамо" вне чемпионской гонки, уже всё понятно», — сказал Силкин Чемпионату.

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