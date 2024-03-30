Силкин: «Динамо» вне чемпионской гонки, уже всё понятно

Экс-тренервысказался о крупном поражении «бело-голубых» в матче 22-го тура РПЛ с(1:4).

«Конечно, результат в матче "Динамо" — "Ростов" очень неожиданный. Я же говорил, что "Динамо" было раздербанено. Кто-то тренировался дома, кто-то находился в сборной, кто-то играл, а кто-то нет. Получается, что у команды не получилось целостной игры.

У "Ростова" получилась игра, потому что играли на выезде. Хоть это была первая выездная победа, но они понимали, что будет очень сложно. Я думаю, что созданные моменты "Ростовом" как раз таки показали, что можно играть с "Динамо".

Естественно, счёт по игре, даже "Динамо" могло ещё больше пропустить. Я думаю, что "Динамо" вне чемпионской гонки, уже всё понятно», — сказал Силкин Чемпионату.

После поражения от «Ростова» «Динамо» занимает 3-е место в таблице российской Премьер-лиги с 38-ю очками в активе.