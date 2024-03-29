ОконченДинамо — Ростов 1:4Онлайн
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    «Динамо»«Динамо» — «Ростов» 1:4. Онлайн
  • 21:31
    • «Ростов» разгромил на выезде «Динамо»
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    «Ростов» разгромил на выезде «Динамо»

    «Динамо» — «Ростов»: счет матча 1:4 (0:3), обзор голов

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    В 22-м туре российской Премьер-лиги московское «Динамо» уступило на своем поле «Ростову» со счетом 1:4.

    Мохаммад Мохеби
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    Мохаммад Мохеби

    На 22-й минуте счет открыл полузащитник гостей Кирилл Щетинин.

    Через 10 минут капитан «Ростова» Даниил Глебов увеличил преимущество до двух голов.

    В конце первого тайма иранец Мохаммад Мохеби сделал счет разгромным.

    Он же на 57-й оформил дубль и сделал счет 4:0 в пользу «Ростова».

    «Динамо» ответило лишь голом Бителло на 79-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Ростов 1:4
    Голы: 0:1 Кирилл Щетинин (22'), 0:2 Данил Глебов (32'), 0:3 Мохаммад Мохеби (42'), 0:4 Мохаммад Мохеби (57'), 1:4 Bitello (79') Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Сергей Паршивлюк, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Луис Чавес, Даниэль Мишкич, Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Bitello Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Хорен Робертович Байрамян, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби, Sako O., Ronaldo Предупреждения: Ronaldo (52'), Муми Нгамал (85'), Иван Комаров (85')

    После этого «Динамо» пока на третьем месте с 38 очками.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» поднялся на 7-ю строчку с 30 очками.

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