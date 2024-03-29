«Динамо» — «Ростов»: счет матча 1:4 (0:3), обзор голов

Мохаммад Мохеби Фото: globallookpress.com
На 22-й минуте счет открыл полузащитник гостей Кирилл Щетинин.
Через 10 минут капитан «Ростова» Даниил Глебов увеличил преимущество до двух голов.
В конце первого тайма иранец Мохаммад Мохеби сделал счет разгромным.
Он же на 57-й оформил дубль и сделал счет 4:0 в пользу «Ростова».
«Динамо» ответило лишь голом Бителло на 79-й минуте.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо — Ростов 1:4
Голы: 0:1 Кирилл Щетинин (22'), 0:2 Данил Глебов (32'), 0:3 Мохаммад Мохеби (42'), 0:4 Мохаммад Мохеби (57'), 1:4 Bitello (79') Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Сергей Паршивлюк, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Луис Чавес, Даниэль Мишкич, Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Bitello Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Хорен Робертович Байрамян, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби, Sako O., Ronaldo Предупреждения: Ronaldo (52'), Муми Нгамал (85'), Иван Комаров (85')
После этого «Динамо» пока на третьем месте с 38 очками.
«Ростов» поднялся на 7-ю строчку с 30 очками.