Постекоглу: Нам нужно было заслужить победу, и я думаю, мы это сделали

Главный тренервысказался о матче против(2:1).

«Все за что-то борются, и "Лутон" не собирался просто так сдаваться нам. Нам нужно было заслужить победу, и я думаю, мы это сделали. Я был разочарован пропущенным голом, думал, что его можно было предотвратить. Я думаю, что в основном ребята сохраняли спокойствие. Вы никогда не сможете полностью раскрыть команду. Если бы мы повели в счете, это могло бы сделать игру более комфортной, но, опять же, ребята проявили отличный характер», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Тоттенхэм» смог набрать 56 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Лутона» 22 балла и 18-я строчка.