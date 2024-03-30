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    Постекоглу: Нам нужно было заслужить победу, и я думаю, мы это сделали

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о матче против «Лутона» (2:1).

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Все за что-то борются, и "Лутон" не собирался просто так сдаваться нам. Нам нужно было заслужить победу, и я думаю, мы это сделали. Я был разочарован пропущенным голом, думал, что его можно было предотвратить. Я думаю, что в основном ребята сохраняли спокойствие. Вы никогда не сможете полностью раскрыть команду. Если бы мы повели в счете, это могло бы сделать игру более комфортной, но, опять же, ребята проявили отличный характер», — приводит слова Постекоглу ВВС.

    «Тоттенхэм» смог набрать 56 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Лутона» 22 балла и 18-я строчка.

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