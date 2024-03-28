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    Источник: Роберт Ренан вернется в «Зенит» после окончания аренды

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    Бразильский «Интернасьонал» не собирается активировать функцию выкупа в арендном соглашении защитника Роберта Ренана, который зимой перешел из «Зенита», сообщает издание Diario de Torcedor

    Роберт Ренан
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    Роберт Ренан

    После того, как 20-летний центральный защитник не смог реализовать решающий пенальти в полуфинале матча штата Рио-Гранди-ду-Сул с «Жувентуде» (осн.1:1, сер. пен. 6:7) он оказался под мощным давлением болельщиков и своих партнеров.

    По данным источника, часть лидеров «Интернасьонал» высказали ему свое недовольство в глаза и перестали с ним контактировать. Сам Роберт Ренан подавлен этой ситуацией и не хочет больше находиться в клубе.

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