Источник: Роберт Ренан вернется в «Зенит» после окончания аренды

Бразильский «Интернасьонал» не собирается активировать функцию выкупа в арендном соглашении защитника, который зимой перешел из «Зенита», сообщает издание Diario de Torcedor

После того, как 20-летний центральный защитник не смог реализовать решающий пенальти в полуфинале матча штата Рио-Гранди-ду-Сул с «Жувентуде» (осн.1:1, сер. пен. 6:7) он оказался под мощным давлением болельщиков и своих партнеров.

По данным источника, часть лидеров «Интернасьонал» высказали ему свое недовольство в глаза и перестали с ним контактировать. Сам Роберт Ренан подавлен этой ситуацией и не хочет больше находиться в клубе.

Клуб не намерен разрывать аренду и хочет сохранить футболиста до конца сезона.