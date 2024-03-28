Президент «Урала»: Ничья со «Спартаком» нас не устроит

Президентвысказался о предстоящем выездном матче со

«Ничья нас, конечно, не устраивает. Мы будем играть и биться. Вы должны понимать, что нам некуда отступать. Придется выкладывать все силы и биться за победу.

Давит ли на команду неудачная серия? Конечно, давит. Чем больше мы проигрываем, тем больше психологического давления на команду. И пресса про нас пишет негативно, и болельщики негативно воспринимают. Конечно, давит, а как иначе? Не можем выиграть четыре игры кряду, опять проиграли. Тренерский штаб старается вывести их из этого состояния, чтобы ребята как-то себя почувствовали. Сейчас они активно готовятся, потренировались, провели с пользой тренировочный процесс. Будем стараться», — цитирует Иванова «Спорт день за днем».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Спартак» — «Урал» состоится 30 марта в Москве и начнется в 19:00 мск.