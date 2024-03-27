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    Тикнизян об игре «Локомотива»: Каждому из нас нужно позадавать вопросы

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о результатах команды в последних матчах.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Я думаю, что в этом трёхматчевом отрезке ключевой момент был с "Сочи". Если бы мы выиграли, то это воодушевило бы нас. Но в то же время с "Сочи" был такой же сценарий, как и "Балтикой": мы забиваем быстрый гол и потом в какой-то момент перестаём играть так же настырно, так же агрессивно, и это в конечном итоге превращается в ничью.

    Моё субъективное мнение: каждому из нас нужно позадавать вопросы, два из которых: что мы хотим от футбола и что мы готовы дать взамен? Не надо тыкать пальцем и искать здесь виноватых. Надо просто в первую очередь спрашивать с себя и с партнера», — сказал Тикнизян в эфире клубного ТВ.

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