16 марта в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Нефтехимик». Матч начнется в 19:30 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Торпедо — Нефтехимик с коэффициентом для ставки за 2.03.
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» идет на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 24 балла. Общая разница мячей — 19:31.
Последние матчи: в последнем матче московский клуб проиграл «Родине». Поединок 24-го тура Первой лиги завершился поражением «Торпедо» со счетом 0:2.
Ранее клуб смог обыграть «Черноморец» (2:0), добыв шестую победу в сезоне, и был сильнее «Кыргызалтына» в товарищеском поединке со счетом 2:1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Пока московский клуб находится в четырех очках от зоны стыковых матчей за право сохранить свою прописку в Первой лиге. Отметим, что в последних пяти матчах чемпионата московский клуб одержал три победы и потерпел два поражения.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: «Нефтехимик» идет на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, заработав семь побед, десять матчей вничью и пять поражений. Это позволило команде набрать 31 очко после 24 туров.
Последние матчи: в последнем поединке «Нефтехимик» смог обыграть «Уфу». Уфимская команда проиграла коллективу из Нижнекамска со счетом 0:2.
Ранее команда сыграла вничью в товарищеском поединке с «Текстильщиком» со счетом 1:1 и «Динамо» Спб (1:1). Также была крупная победа над «Динамо» Кировом со счетом 6:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нефтехимик» в последних девяти матчах во всех турнирах потерпела одно поражение. Отметим, что клуб по сезону пропускает чуть больше одного мяча в сезоне (1,2), а пропускает меньше гола за поединок.
Статистика для ставок
- «Торпедо» пропускает в последних пяти матчах в среднем один мяч
- «Нефтехимик» не проиграл пять из последних семи матчей
- в матче первого круга команды сыграли со счетом 0:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.06. Ничья оценена в 3.15, победа оппонента — 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.24 и 1.55.
Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.03.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничьи в матче. Это дополнительная ставка.
Ставка: Ничья в матче за 3.15.